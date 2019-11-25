Raiffeisenbank снизил рейтинг акций РусГидро до "держать" и оценку на 9%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,64 рубля до 0,58 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

"Прогнозная стоимость акций "РусГидро" была понижена из-за задержки ввода Зарамагской ГЭС-1 до конца этого года и снижения прогноза по ее EBITDA с 11 млрд рублей до 8 млрд рублей в год из-за меньшей, чем ожидалось, располагаемой мощности. Кроме того, мы негативно оцениваем для акций "РусГидро" перенос расчета по форвардному контракту с ВТБ (MOEX: VTBR) на 3 года до 2025 года, так как это снижает мотивацию менеджмента для более раннего увеличения дивидендов и роста цены акций. К примеру, при прежнем сроке контракта для снижения выплат в начале 2022 года компании необходимо было бы максимально увеличить дивиденды уже в 2021 году за 2020 год. Теперь же с учетом измененного форварда и переноса ввода и списаний инвестиций Советской Гавани на 2020 года дивидендная доходность должна держаться на уровне 6,5-7% два года, а рост ее до 13% ожидается не раньше чем в 2022 году", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.