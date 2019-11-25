Золото: риски растут, цена стабилизировалась - БКС Глобал Маркетс

Цены на золото прекратили снижаться. Это говорит о растущих сомнениях инвесторов в благополучном исходе американо-китайского торгового конфликта. "Нет сомнений, что в случае провала переговоров мы увидим быстрое возвращение цен на металл на уровни около $1500 – теоретически это может произойти уже через 2-3 недели", - пишут в обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".