Рынок розничного кредитования, вероятно, вырастет к концу 2019 года на 18% г/г - Альфа-банк

К концу года рынок розничного кредитования, вероятно, вырастет на 18% г/г – это все еще сильная цифра, учитывая, что средний темп инфляции по итогам этого года составит примерно 4%, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Это говорит о том, что опасения по поводу силы инвестиционного тренда сохраняются, и эффективность нацпроектов пока весьма сомнительна", - отмечает главный экономист инвестбанка Наталья Орлова.

Ускорение роста ВВП с 1,9% г/г в сентябре до 2,2% г/г в октябре не стало сюрпризом, учитывая, что рост оборота розничной торговли сильно превзошел ожидания. Таким образом, у эксперта Альфа-банка складывается впечатление, что он все еще вызван потреблением, однако источники роста потребления изменились – если в начале этого года это было ускорение роста розничного кредитования, то сейчас на первое место выступают рост зарплат и доходов, судя по всему, за счет бюджетного финансирования, тогда как долговая нагрузка может больше не демонстрировать рост.