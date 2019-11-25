Рынок акций РФ утром растет во главе с "Газпромом" вслед за миром, прокатилась волна покупок МРСК

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми площадками в надежде на заключение торговой сделки США-КНР после оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Локомотивом подъема индексов выступают вернувшиеся к росту бумаги "Газпрома", лидерами подъема стали акции "Мобильных телесистем"на корпоративных новостях, а во "втором эшелоне" прокатилась волна покупок бумаг МРСК на дивидендных ожиданиях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2958,79 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1462,18 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 63,76 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (+3,2%, до 314,85 рубля), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%, до 253,94 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы").

ПАО "МТС" продает свой телекоммуникационный бизнес на Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

На заседании 23 ноября совет директоров МТС рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. Компания планирует выплатить 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR.

Совет рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года - дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение спецдивидендов.

Подешевели акции "Мосбиржи" (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Индексный провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа", что может привести к оттоку $115 млн из бумаг данного эмитента, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Индексы в США в пятницу выросли на фоне заявлений президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп заявил в пятницу, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (Си Цзиньпин - ИФ) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я", - сказал президент США в эфире телеканала Fox News.

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

В понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии. Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов и будут серьезно учитывать мнение населения.

Тем временем министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что вне зависимости от того, какими будут результаты выборов, Гонконг был и остается китайским.

Также в понедельник умеренно дорожает нефть; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 22 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,68 за баррель (+0,5% и -0,9% в пятницу), январская цена WTI - $58,0 за баррель (+0,4% и -1,4% в пятницу).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе сократилось на 3 единицы - до 671 установки.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Газпрома" в понедельник возобновили рост после просадки в пятницу на результатах продажи квазиказначейского пакета (который был реализован по цене на 13% ниже рыночной) - бумаги подошли к поддержке 250 руб., от которой наметился разворот в преддверии оглашения новой дивидендной политики 5 декабря.

Хуже обстоят дела с акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), на которые давят не только продолжающееся падение цен на никель, но и увеличение инвестпрограммы ГМК, что приведет к сокращению дивидендов.

В целом же внешний фон складывается позитивным, что подогрело российские индексы утром в понедельник. Однако дальнейшая динамика рынка пока остается под вопросом - о возобновлении сильного восходящего тренда говорить рано. Перед рождественским ралли рынок вполне может скорректироваться в район чуть выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи.

Наиболее перспективными бумагами для покупок остаются акции "Газпрома" и его "дочек", а также "Мосбиржи" в ожидании хорошей отчетности за текущий квартал из-за роста оборотов и объема денег на рынке. Нефть имеет хорошие перспективы роста в ожидании саммита ОПЕК+: вряд ли там будут приняты какие-либо сенсационные решения, но порцию словесной интервенции нефтяные "быки" точно получат. С конца сентября нефть Brent находится в восходящем канале, границами которого выступают отметки $61,5 и $64,5 за баррель. Пока ничего не мешает котировкам сходить к нижней границе коридора, а пробивать сопротивление нефть, скорее всего, будет пытаться ближе к концу недели или в начале следующей, считает аналитик.

На эту неделю приходится пик налогового периода. Судя по динамике рубля прошедших дней, многие крупные экспортеры уже закупили большую часть необходимого объема рублей для расчетов с бюджетом. Учитывая, что приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, теперь стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне доллар с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 руб./$1 и даже может подойти поближе к цели ослабления в этом году - району 65,5 руб./$1. В начале следующего года, если в мире не произойдет никаких катаклизмов, российская валюта перейдет к укреплению на фоне традиционно сильного платежного баланса страны в первом полугодии. Где-то в конце первого квартала в игру вступит и такой фактор, как наполнение Фонда национального благосостояния, после чего следует ждать уменьшения покупок Минфином валюты на открытом рынке и расходования части ФНБ, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, азиатские рынки начали новую неделю ростом, хотя процесс торговых переговоров США-КНР остается противоречивым. В минувшую субботу советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайан сообщил, что соглашение с Китаем еще может быть заключено до конца года, но администрация США не собирается закрывать глаза на события в Гонконге. Вся пикантность ситуации состоит в том, что уже полтора месяца стороны говорят о "почти готовности" сделки первой фазы, но пока никто не озвучил, когда "почти" станет датой, назначенной для подписания лидерами стран. В Гонконге прошли местные выборы, на которых победу одержали продемократические кандидаты при рекордной явке избирателей.

Нефть также пытается расти на фоне статистики Baker Hughes (зафиксирована пятая подряд неделя сокращения буровой активности) и надежд, что США и Китай все же двинутся в сторону заключения первой фазы торговой сделки. Трамп пока раздумывает над окончательным содержанием сделки, а Си Цзиньпин отметился готовностью ответить при необходимости на давление США.

В минувшие выходные поступила информация, что США готовят некие ограничительные меры по "Северному потоку 2", но на этапе его завершения подобные действия вызовут лишь очередное раздражение в Европе. Новость слабо негативна для акций "Газпрома" и общим негативом для всего рынка точно не является, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки акций на рынках наблюдались на фоне заявлений Трампа о его неготовности подписать закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, что смягчает противостояние между США и КНР в геополитическом вопросе. Инвесторы также обратили внимание на слова советника президента США по национальной безопасности О'Брайена о сохранении вероятности заключения торгового соглашения с Китаем до конца года.

Для нефти можно говорить о продолжении краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда. Следующей целью движения цены Brent может выступить отметка $65 за баррель. С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам оказывают новости о перспективе продления соглашения ОПЕК+ до июня следующего года. Также благоприятный сигнал дает статистика Baker Hughes.

В начале недели индексы МосБиржи и РТС вполне могут попытаться закрепиться выше 2950 и 1455 пунктов соответственно, что открыло бы перед ними дорогу к ноябрьским вершинам (3009 и 1487 пунктов). Оптимизм в отношении торгового вопроса США-КНР, однако, остается весьма хрупким, что призывает к осторожности. Понедельник в целом ожидается спокойным на события, а в течение недели на мировые рынки поступит интересная макроэкономическая статистика. Краткосрочные настроения на фондовых площадках по-прежнему склоняются в сторону благоприятных, считает Кожухова.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в центре внимания на глобальных рынках остается вопрос торговых отношений США и Китая, и последние комментарии китайских властей относительно повышения штрафов за нарушения прав защиты интеллектуальной собственности немного улучшают общий фон продолжающейся подготовки торгового соглашения "первой фазы". Согласно комментариям СМИ, основная точка разногласий сейчас для подписания первой части соглашения - желание китайских властей отменить торговые пошлины, введенные после мая этого года, и отсутствие готовности со стороны Китая формально закрепить в договоре конкретные объемы сельскохозяйственной продукции, которые страна обязуется закупать в Штатах.

Также некоторая поддержка для риск-аппетита исходит со стороны состоявшихся на выходных выборов в районные советы Гонконга. Из 452 мест 278 достались сторонникам демократических сил, и по заявлениям СМИ в целом выборы прошли без большого числа скандалов, что подтвердила и глава администрации Кэрри Лэм, заявив, что "выборы прошли в спокойной и мирной обстановке".

Некоторое улучшение настроений на глобальных рынках подтолкнуло индекс МосБиржи выше рубежа 2950 пунктов. При этом в целом текущая неделя будет наполнена публикацией квартальных финансовых отчетов, среди которых отдельно выделяется публикация отчетов "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". Для нефтегазового сектора третий квартал прошлого года создал эффект высокой базы, и отчеты этой недели покажут, как сильно снизились финансовые показатели компаний с учетом гораздо более низких цен на нефть, а также позволят с большей точностью оценить примерные рамки дивидендов за этот год, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,4%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,3%).

Ряд дочерних компаний холдинга ПАО "Россети", в числе которых и ПАО "ФСК ЕЭС", могут рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в электросетевом комплексе.

Соответствующая идея сейчас обсуждается в холдинге и на уровне ведомств. По данным собеседников агентства, речь идет о выплате дивидендов ФСК, "МРСК Северо-Запада", "МРСК Волги", "МРСК Урала", "МРСК Сибири" и "Томской распределительной компанией". Фактически речь идет о потенциальной выплате дивидендов теми компаниями, которым "Россети" не помогают сами (например, это "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) и "МРСК Юга" (MOEX: MRKY).

Подешевели бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-1,5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,062 млрд рублей (из них 2,412 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").