Поддержку ценам на нефть на старте недели оказали оптимистичные сообщения о ходе торговых переговоров между США и КНР - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки остаются вблизи двухмесячных максимумов, торгуясь в районе отметки $63,7/bbl (Brent), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть на старте недели оказывают оптимистичные сообщения о ходе торговых переговоров между США и КНР, которые повысили аппетит инвесторов к рисковым активам.

"В случае сохранения оптимизма на глобальных площадках благодаря продвижению сторон к первой фазе торговой сделки цены на нефть, вероятно, сохранят комфортные уровни", - полагают аналитики "Нордеа Банка".

Также эксперты отметили, что позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах: в пятницу Baker Hughes сообщила об очередном снижении числа активных буровых установок на 3 единицы. Локальной темой, на которую постепенно смещается внимание участников рынка, является встреча стран ОПЕК+, которая пройдет в начале декабря в Вене. На этой встрече участники, вероятно, будут обсуждать возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.

"Таким образом, в ближайшие недели на динамику нефтяных котировок могут оказывать влияние словесные интервенции, которые весьма вероятно будут появляться по мере приближения встречи ОПЕК+". - заключают аналитики "Нордеа Банка".