Диапазон 63,5-64,5 за доллар остается актуальным для рубля - "Нордеа Банк"

Волатильность российской валюты остается рекордно низкой в отсутствие значимой макроэкономической статистики, актуальным для рубля остается диапазон 63,5-64,5 за доллар, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне остаются в центре внимания рынка, но риторика не часто транслируется в какие-либо реальные действия. Это приводит к тому, что рынки практически перестали реагировать на новости по торговым переговорам.

"Предстоящая неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу). - отмечают эксперты банка. - В фокусе по-прежнему будут темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 63,5-64,5, при этом рубль будет пытаться сохраниться ниже отметки 64. В паре с европейской валютой также отсутствуют значимые факторы, способные сдвинуть рубль из диапазона 70-71, где российская валюта находится с начала ноября".

На сегодняшний день приходится пик ноябрьских налоговых выплат, 28 ноября выплачиваются налоги на прибыль. В ноябре объемы налоговых платежей сезонно достигают локальных минимумов, поэтому данный фактор не оказывает значимой поддержки рублю.