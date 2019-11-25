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Главная / Мнения аналитиков / Диапазон 63,5-64,5 за доллар остается актуальным для рубля - "Нордеа Банк"
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25 ноября 2019 года 11:20
Диапазон 63,5-64,5 за доллар остается актуальным для рубля - "Нордеа Банк"
Волатильность российской валюты остается рекордно низкой в отсутствие значимой макроэкономической статистики, актуальным для рубля остается диапазон 63,5-64,5 за доллар, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне остаются в центре внимания рынка, но риторика не часто транслируется в какие-либо реальные действия. Это приводит к тому, что рынки практически перестали реагировать на новости по торговым переговорам. "Предстоящая неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу). - отмечают эксперты банка. - В фокусе по-прежнему будут темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 63,5-64,5, при этом рубль будет пытаться сохраниться ниже отметки 64. В паре с европейской валютой также отсутствуют значимые факторы, способные сдвинуть рубль из диапазона 70-71, где российская валюта находится с начала ноября". На сегодняшний день приходится пик ноябрьских налоговых выплат, 28 ноября выплачиваются налоги на прибыль. В ноябре объемы налоговых платежей сезонно достигают локальных минимумов, поэтому данный фактор не оказывает значимой поддержки рублю.
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25 ноября 2019 года 19:26
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста по индексу МосБиржи вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на заключение торговой сделки США-КНР после оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома", а также "Мобильных телесистем" и ряда бумаг сетевых компаний на дивидендных новостях. читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:20
Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро в ожидании новостей относительно соглашения между США и Китаем
Москва. 25 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:15
(изменен источник в первом абзаце, добавлен 3-й абзац) Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi (MOEX: QIWI), говорится в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $27 за штуку, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:05
Аналитики Альфа-банка ожидают, что на этой неделе российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде, говорится в обзоре инвестбанка. Акции YNDX могут опережать своих аналогов в ИТ-секторе. В банковском секторе спросом на этой неделе будут пользоваться акции банка “Санкт-Петербург” в... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:00
Москва. 25 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в целом изменяются незначительно. читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:52
Российские фондовые индексы все увереннее чувствуют себя вблизи исторических максимумов - УК "Альфа-Капитал"
Индексы российских бирж все увереннее чувствуют себя вблизи исторических максимумов, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой. Почти всю прошлую неделю индексы российских бирж показывали очень умеренную положительную динамику на относительно высоких объемах. "И... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:40
Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi (MOEX: QIWI), сообщает Bloomberg. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $27 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:22
Аналитики ГК "ФИНАМ" оценивают позитивно опубликованный отчет Medtronic за второй фискальный квартал и по-прежнему считают акции компании недооцененными с фундаментальной точки зрения. "Акции Medtronic за период с начала года принесли достойную доходность в размере 26,3% - с опережением... читать дальше
.25 ноября 2019 года 17:54
Мировые рынки на текущей неделе сфокусируются на публикации экономических данных из США, включая дополнительные данные по производственному сектору и потребительской уверенности во вторник, а также данные по ВВП и Доклад об экономической ситуации в США от ФРС США в среду, отмечается в... читать дальше
.25 ноября 2019 года 17:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с $27 до $25,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Год завершается,... читать дальше
.25 ноября 2019 года 17:00
Запас валютной ликвидности, скорее всего, не приведет к заметному всплеску ее стоимости в декабре - Райффайзенбанк
Запас валютной ликвидности, скорее всего, не приведет к заметному всплеску ее стоимости в декабре, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам ЦБ РФ, чистые выплаты по внешнему долгу (исключая внутригрупповые платежи) в 4 кв. составят 16,5 млрд долл., при этом пик выплат приходится... читать дальше
.25 ноября 2019 года 16:43
Целевой диапазон торгов в рубле на уровне 63,2-64,2 за доллар сохраняется на ближайшую перспективу - Sberbank Asset Management
елевой диапазон торгов в рубле на уровне 63,2-64,2 за доллар сохраняется на ближайшую перспективу, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Основным фактором динамики российской валюты при этом, по... читать дальше
.25 ноября 2019 года 16:31
Рынки встретили неделю с новыми надеждами благодаря сигналам из Китая по торговой политике, сообщается в комментарии Saxo Bank. Местные выборы в Гонконге показали сильную поддержку демократических кандидатов, и это только усиливает напряженность в отношениях города с Пекином, хотя глава... читать дальше
.25 ноября 2019 года 16:22
Активность нерезидентов на рынке ОФЗ в преддверии празднования в США Дня благодарения будет невысокой - "ВТБ Капитал"
На этой неделе активность международных инвесторов будет невысокой в преддверии празднования в США Дня благодарения в четверг, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Максима Коровина и Игоря Рапохина. Между тем во вторник Банк России представит финальную оценку операций нерезидентов в ОФЗ... читать дальше
.25 ноября 2019 года 16:00
Справедливая доходность выпуска Новотранс-1P-1 находится в диапазоне 8,50-8,70% - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность выпуска Новотранс-1P-1 в диапазоне 8,50-8,70%, ориентиры организаторов, по их мнению, выглядят привлекательно. "Новотранс" 26 ноября будет проводить сбор заявок на дебютный выпуск облигаций сроком обращения 5 лет с амортизацией и... читать дальше
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