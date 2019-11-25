Рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 25 ноября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков и росту спроса на рисковые активы, связанными с прогрессом во взаимоотношениях между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,8-63,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,8 руб./$1 (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 70,35 руб./EUR1 (-6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,8 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,07 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне роста спроса на рисковые активы благодаря надеждам на торговую сделку США и КНР. В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил, однако, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем. "Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил: "Мы также находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории, и если бы мы могли ее осуществить, было бы здорово".

Как сообщалось, на минувшей неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Ранее Палата представителей также приняла аналогичный законопроект, который в конечном итоге должен быть подписан президентом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

Цены на нефть поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,41% - до $63,65 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,35% - до $57,97 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе уменьшилось на 3 единицы - до 671 установки.