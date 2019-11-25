Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти

Москва. 25 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в минусе, несмотря на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина относительно торговой сделки двух стран. Трамп заявил в пятницу, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (Си Цзиньпин - ИФ) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я", - сказал президент США в эфире телеканала Fox News.

Ранее Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика". Китайский руководитель, однако, отметил: "При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,78%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,6%, южнокорейский KOSPI прибавляет 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил при этом, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,69 за баррель, что на 0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на 0,91%, до $63,39 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,36% - до $57,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 1,38%, до $57,77 за баррель.

Неоднозначные сигналы относительно хода торговых переговоров США и КНР провоцируют резкие колебания цен на нефть, и такая ситуация, вероятно, сохранится в ближайшее время. Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе уменьшилось на 3 единицы - до 671 установки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,786 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,041 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 647,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,52%), "Роснефть-002Р-04" (+0,42%) и "Уралкалий ПБО-03-Р" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,88%), "БКЕ-001Р-02" (-0,57%) и "Газпром БО-22" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-14Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,02% годовых.

Совкомбанк полностью разместил 3-летние облигации серии FIZL1 объемом 500 млн рублей. Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Заем размещался в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей.

АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Размещение выпуска началось 24 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Дата погашения займа - 20 октября 2022 года. Компания выставила три оферты по выпуску. Период предъявления первой оферты - с 13 по 24 декабря 2021 года, второй оферты - с 14 по 25 марта 2022 года, третьей оферты - с 20 июня по 1 июля 2022 года. Дата приобретения облигаций по 1-й оферте - 17 января 2022 года, по 2-й оферте - 18 апреля 2022 года, по 3-й оферте - 18 июля 2022 года. В рамках всех трех оферт количество приобретаемых облигаций составит не более 125 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала. Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,87% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 21 ноября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,9% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,80%, объем размещения озвучивался как "не менее 5 млрд рублей". Техразмещение выпуска запланировано на 3 декабря.

ООО "Микрофинансовая компания "Быстроденьги" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 400 млн рублей на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 21 ноября до 15:00 МСК 26 ноября. Техразмещение предварительно запланировано на 3 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) 3 декабря проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 7,15% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.

ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 700 млн рублей в феврале 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску 17 декабря предстоит исполнение оферты.

Росэксимбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 351,722 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 6,9% годовых.