Вероятно умеренное ослабление рубля в перспективе некскольких недель - Промсвязьбанк

На горизонте нескольких недель допускается умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. На горизонте ближайших дней ожидается продолжение консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней.

"На внутреннем валютном рынке по-прежнему наблюдается низкая торговая активность, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Пара доллар/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 63,50-64 руб/долл., и явных драйверов для роста волатильности мы пока не видим. За минувшую неделю большинство валют EM, если не брать в расчет ослабевший на внутренних новостях мексиканский песо, и укрепившуюся турецкую лиру, показали околонулевые изменения".

Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает держаться чуть выше отметки в 1630 пунктов. "Общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM остается определяющим фактором для краткосрочных перспектив рубля, и пока никаких изменений в этом отношении мы не видим", - указывает эксперт банка.

Из внутренних факторов Михаил Поддубский отметил, что на предстоящую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. Сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в четверг – налог на прибыль. "Суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,1 трлн руб., что заметно меньше в сравнении с другими месяцами. На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. На горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля", - заключает Михаил Поддубский.