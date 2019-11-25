Цены на нефть в понедельник останутся на уровне 63-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

В понедельник цены на нефть останутся на уровне 63-64 долл./барр.. говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. По-прежнему нет ясности в отношении сделки США-КНР, но инвесторы пока трактуют любые намеки в позитивную сторону.

От саммита ОПЕК+ ожидается продление соглашения о сокращении добычи до середины 2020 г., что несколько поддерживает нефть. На этой неделе экспирируется январский фьючерс, следующий торгуется на 1,1 долл. дешевле, напоминает эксперт банка.