Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,00-71,30 - Банк "Русский Стандарт"

На текущей неделе Россию ждет вступление в активную фазу налоговых выплат: понедельник ознаменуется остаточными продажами экспортной выручки под уплату НДПИ и дальше поддержка российского рубля продолжится до уплаты налога на прибыль в четверг, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На фоне низкой биржевой активности станут заметны и негативные для российского рубля покупки валюты в рамках бюджетного правила. Торговый диапазон по паре USD/RUB составит 63,30-64,10, по паре EUR/RUB - 70,20-71,00.

Нефть будет фактором поддержки рубля - на фоне сообщений о возможном новом сокращении добычи в рамках ОПЕК+ она подросла до уровня выше $63/баррель. В целом, по мнению эксперта банка, можно ожидать торговлю в узких диапазонах, на фоне сокращенной торговой недели из-за национального праздника в США и противоречивых сообщений по поводу прогресса в торговых переговорах Штатов с Китаем, где также появились новости о переносе заключения торговой сделки с 2019 года на 2020-ый.