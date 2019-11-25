В понедельник индекс Мосбиржи может открыться сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в понедельник можно охарактеризовать как умеренно позитивное, индекс Мосбиржи может открыться сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Итоги прошлой недели на российском рынке акций стоит оценивать в позитивном ключе, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Наметившийся после 7 ноября коррекционный спад рублевого индекса Мосбиржи перерос в консолидацию выше ближайшего значимого уровня поддержки 2900 пунктов, что пока представляется неплохим сценарием. Позитивная среднесрочная техническая картина в указанном индексе все еще не переломлена.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют повышение стоимости около 0,2-0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавил 0,6%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2955 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940, 2930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. После позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 2960-2970 пунктов. Этому способствует благоприятное состояние внешнего фона, сохранившееся еще с конца минувшей недели", - прогнозирует Виталий Манжос.