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22 ноября 2019 года 19:43

Рубль вечером почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем

Москва. 22 ноября. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,38 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,6 копейки - до 66,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к доллару и евро. Торги проходят в неактивном режиме, так как участники рынка продолжают находиться в ожидании значимой информации о развитии американо-китайского торгового конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я", - сказал Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News.

Ранее Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

Китайский руководитель, однако, отметил: "При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на торгах пятницы рубль в течение всей сессии находился в боковике и почти не двигался. "Сейчас не видно каких-либо триггеров для роста или падения рубля, ситуация сохранится до тех пор, пока остается неопределенность относительно заключения первого этапа торговой сделки. На неделе настроения инвесторов по этому поводу часто менялись. Сначала они были омрачены сообщениями, что заключение сделки, вероятно, будет перенесено на следующий год, затем, а именно сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил намерение заключить сделку. При этом в целом до сих пор остается неясным, будут ли отменены пошлины объемом $250 млрд, которые должны быть введены 15 декабря. Это серьезный шаг в сторону эскалации конфликта, так как в основном в список входят товары конечного потребления. Это, по преимуществу, смартфоны и ноутбуки, то есть как раз то, на что Китай делает ставку. На фоне текущего замедления темпов роста экономики дела у Поднебесной пойдут еще хуже. Что касается непосредственно рубля, то в ближайшие дни поддержку ему окажет налоговый период, при этом участники рынка будут ждать встречу ОПЕК 5-6 декабря и заседание ЦБ РФ 13 декабря", - отметила Наумова.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI завершит "в плюсе" третью неделю подряд, чего не происходило уже семь месяцев. С начала этой недели рост цен составляет примерно 1%.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,83% - до $63,44 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,21% - до $57,87 за баррель.

Инвесторы находятся в ожидании очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в начале декабря. Предполагается, что страны-нефтепроизводители продлят соглашение об ограничении добычи.

"Рубль укреплял свои позиции против доллара на фоне дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4065 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,62%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. Рубль остается под влиянием налогового периода и повышенного спроса на российские активы. Кроме того, перспективы торгового соглашения КНР и США вместе с сигналами о продлении сделки OPEC+ толкают нефть вверх, что также обеспечивает рубль спросом. Впрочем, риски по торговым переговорам все еще существуют, и о более акцентированном движении можно будет говорить тогда, когда состоится финальное согласование первой фазы сделки Вашингтона и Пекина", - полагает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По словам директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, продолжающие находиться вблизи отметки $64 за баррель. "Рост цен данного актива связан с сообщением, что ОПЕК+ может продлить сделку о сокращении добычи нефти на встрече в Вене до июня. С большой долей вероятности условия сделки останутся неизменными. Тем временем по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, курс доллара к рублю до конца года будет находиться в интервале 64-65 руб./$1. Ряд банков ожидают повышения курса до отметки в 67 руб./$1 на фоне возможного введения тарифов США в середине декабря. Сегодня пятница, поэтому участники рынка перейдут к фиксации прибыльных позиций. Тем не менее нефть поддержит российский рубль", - полагает Кочергин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,29 копейки, до 63,7101 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,9 копейки, до 70,5207 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 10,88 копейки по отношению к четвергу и составил 63,6676 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК опустился на 5,97 копейки и составил 63,7054 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 696,879 млн, из которых $630,122 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 66,757 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24,4 копейки по отношению к четвергу, до 70,4308 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 21,35 копейки и составил 70,4217 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR677,538 млн, из которых EUR206,8 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR470,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в пятницу на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая понизилась на 2 базисных пункта - до 6,62% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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