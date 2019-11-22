Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем во главе с "Газпромом"

Рынок акций РФ на прошедшей неделе возобновил подъем во главе с бумагами "Газпрома", который провел размещение пакета квазиказначейских акций, что подогрело ожидания увеличения доли бумаг концерна в расчете западных индексов и, соответственно, притока капитала. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы на фоне опасений, что "первая фаза" торговой сделки США-КНР будет перенесена на следующий год.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 14 по 20 ноября составил порядка $190 млн (неделей ранее приток составил $140 млн, четвертая неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, тоже был зафиксирован приток капитала - на уровне $80 млн (второй лучший недельный показатель в 2019 году) против притока $60 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

В период с 18 по 22 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 2947,68 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1455,42 пункта на фоне роста доллара до 63,8 руб./$1 (+0,03 рубля) и роста январской нефти Brent до $63,55 за баррель (+0,2%).

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая оказалось неудачной из-за подешевевшей нефти, индексы после утреннего роста развернулись и ушли в "минус"; индекс МосБиржи просел к 2920 пунктам, при этом раллировали бумаги "Яндекса" (+11,4%) на новостях о проведении buyback на сумму до $300 млн и введения в структуру управления "Фонда общественных интересов", который будет согласовывать сделки по консолидации 10% акций "Яндекса" в одних руках.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность". Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. Нефть Brent просела в рамках коррекции в район $62,3 за баррель после роста, подогретого статистикой нефтесервисной компании Baker Hughes об ослаблении буровой активности в США (число активных буровых сократилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок).

Во вторник рынок акций поднялся выше 2940 пунктов по индексу МосБиржи вслед за фондовыми площадками Китая и Европы, воодушевленными новостями Администрации президента США о продлении на 90 дней разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался откатом нефти; лидировали в росте подогретые корпоративными новостями акции АФК "Система" (+4,5%), "ФСК ЕЭС" (+3,7%) и "Мобильных телесистем" (+2,7%).

ФСК за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 19,1% (до 70,4 млрд рублей), выручка МТС за 9 месяцев выросла на 4,6% (до 133,9 млрд рублей) и компания повысила прогноз по росту выручки за 2019 год до 6-7% с 4-6%.

Оптимизм сдерживался сообщениями телеканала CNBC о том, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки с США, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины. Нефть Brent просела в район $61 за баррель на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США.

В среду рынок акций просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге, отскок нефти вверх на статистике Минэнерго США сгладил вечером негативные настроения. Индекс МосБиржи просел до 2936 пунктов, при этом оборот по бумагам "Газпрома" (без изменений) на новостях достиг максимума с начала июня (49,7 млрд рублей). Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил о возможности продажи концерном пакета квазиказначейских акций с целью ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании, с учетом соблюдения интересов действующих акционеров концерна.

Президент США Трамп вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщили американские СМИ. Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест. Нефть Brent превысила $62 за баррель на данных Минэнерго США: запасы нефти в стране выросли за неделю всего на 1,38 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,5-1,6 млн баррелей.

В четверг рынок акций вырос благодаря раллировавшим бумагам "Газпрома" (+2,6%) на новостях о продаже пакета казначейских акций, а также подключившейся к росту нефти; индекс МосБиржи закрепился выше 2940 пунктов, хотя внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.

"Газпром" выставил на продажу 3,59% казначейских акций (850,59 млн штук), в течение дня поступило 479 заявок на покупку общим объемом 237,75 млрд рублей.

Сенат и Конгресс США одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", в случае его подписания Трампом, госсекретарь США должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Министр торговли США Стивен Мнучин выразил надежду на совершение сделки США-КНР, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, то США введут дополнительную 15%-ную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Нефть Brent после локальной коррекции вернулась к росту и превысила на российской сессии $63,5 за баррель. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за неделю сократились на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

В пятницу рынок акций продолжил рост на фоне высокой нефти (Brent поднималась к $64 за баррель) и наметившейся коррекции вверх мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи поднялся к 2950 пунктам. Подъем сдерживался снижением акций "Газпрома" (-0,9%), который разместил квазиказначейский пакет из 3,59% бумаг с дисконтом к рынку в 13%: цена размещения составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей). Умеренную негативную реакцию бумаг "Газпрома" можно объяснить ожиданиями роста веса бумаг "Газпрома" в западных индексах после увеличения free float.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Яндекса" (+13%), "МОЭСК" (+11%), "префы" "Селигдара" (+10%); хуже рынка оказались акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-4%), "Детского мира" (-3%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября может продолжить рост в ожидании оптимистичных новостей о торговых переговорах США-КНР, а также заседания ОПЕК+ в начале декабря по вопросу квот на добычу сырья. Коридор движения индекса МосБиржи может составить 2940-3000 пунктов, для индекса РТС - 1440-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".