Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром, подъем сдержали просевшие бумаги "Газпрома"

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам и завершил неделю в "плюсе" на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, рост сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" после успешного размещения пакета казначейских бумаг с дисконтом к рынку.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2947,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1455,42 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 63,8 рубля (+0,08 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8-1,2%, доллар подешевел на 0,12 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Мосбиржи" (+2,4%, до 105,2 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) ()+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Газпрома" (-0,9%, до 252 рублей), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" (MOEX: GAZP) квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11% (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка). Вновь весь пакет достался одному покупателю, которого компания характеризует как долгосрочного инвестора, и вновь он был не назван.

В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 рубля за штуку при рыночной цене 212 рублей. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%), но "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в ноябре вырос до 96,8 пункта (максимум за 4 месяца), тогда как эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем не ожидали пересмотра показателя с предварительно объявленных 95,7 пункта (в октябре значение индекса составило 95,5 пункта).

Нефть в пятницу скорректировалась вниз после скачка накануне; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $63,55 за баррель (-0,7% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $57,89 за баррель (-1,2% и +2,8% в четверг).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, поддержку мировым рынкам оказало некоторое улучшение информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Несмотря на прозвучавшие ранее со стороны американского президента угрозы повысить пошлины в случае провала первой фазы сделки, принятие в США закона, поддерживающего протесты в Гонконге, а также сообщения источников о проблемах в переговорном процессе, Пекин отреагировал на информационный прессинг достаточно сдержанно, проявив конструктивность.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что китайская сторона пригласила в Пекин высокопоставленных американских чиновников на новый раунд переговоров для достижения хотя бы ограниченной торговой сделки. Кроме того, министерство торговли Китая охарактеризовало появившуюся в последнее время в международных СМИ информацию о тупиковой ситуации в подготовке торговой сделки, как "неточные внешние слухи". Все это вернуло на глобальные площадки оптимизм, связанный с возможным разрешением протекционистского конфликта между США и Китаем.

Возвращение оптимистичных настроений на нефтяной рынок вызвано информацией о том, что группа ОПЕК+, вероятно, продлит соглашение о сокращении добычи до середины 2020 года, а также некоторым улучшением ситуации с торговыми переговорами.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, покупкам российских акций способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где Brent поднималась район $64 за баррель. Также "быков" поддерживала ситуация на западных фондовых площадках. Однако рынок акций РФ в целом сдерживался просадкой "тяжеловесов" - акций "Газпрома" и "Норильского никеля". Неделя завершилась консолидацией над отметкой 2920 пунктов по индексу МосБиржи, в итоге данный уровень перешел в разряд поддержек. В рамках следующей недели "быки" могут попробовать использовать его как опору в попытках возобновления восходящей динамики и возвращения к историческим максимумам, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" днем начали корректироваться после утреннего роста, несмотря на новости о цене размещения казначеек с рыночным дисконтом. Лучше рынка выглядели акции "Мосбиржи", которые еще с середины октября продолжают уверенное повышение и достигли максимумов с июля прошлого года. На недельном графике бумаги с начала ноября находятся в зоне перекупленности, в пятницу протестировали сопротивление 105,5 руб. на достаточно высоких объемах, но закрытие прошло ниже этого рубежа, что повышает опасность коррекции бумаг с достигнутых вершин ближе к 101 руб.

Внешний фон был умеренно позитивным, выросли индексы в Европе. Региональная статистика показала рост окончательного ВВП Германии в III квартале на 0,5%, как и ожидалось. Предварительные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в ноябре оказались чуть лучше прогнозов (однако остаются ниже 50 пунктов), а вот индикаторы сектора услуг, напротив, не оправдали ожиданий (но находятся выше 50 пунктов).

Индексы МосБиржи и РТС отступили вниз от района сопротивлений 2950 и 1455 пунктов, которые проверяли на прочность в течение сессии, сил и факторов для уверенного повышения в пятницу не хватило, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ажиотаж в бумагах "Газпрома" прошел, цена начала снижаться после утреннего всплеска интереса покупателей. Вторичное размещение 3,59% акций прошло с удовлетворением заявки одного покупателя. Вполне вероятно, что этот же покупатель выкупил 2,9% бумаг компании в июле по цене 200,5 рублей за акцию. Если это так, то в ближайшее время можно будет узнать имя покупателя.

На мировых площадках инвесторы продолжают верить в позитивный исход переговоров между крупнейшими экономиками мира. На рынке нефти поддержкой остаются надежды на согласование первой фазы торговой сделки США-КНР, а также появившаяся информация о консенсусе в ОПЕК+ по поводу продления сделки на I квартал 2020 года.

Торги на американском рынке могут пройти спокойно в отсутствие новостей по торговым переговорам, если, конечно, в дело не вступит твиттер Трампа, считает Кочетков.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что продажа квазиказначейского пакета акций "Газпрома" является позитивом, поскольку позволит концерну пополниться ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении.

Несмотря на размещение акций "Газпрома" с дисконтом, рыночного "гэпа" в пятницу не состоялось. Акции "Газпрома" выглядят перспективными с целью до конца года. Поддержку рынку акций РФ оказывают высокие цены на нефть - Brent поднималась к $64 за баррель на фоне известий, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 года (действующее соглашение завершается в конце марта). Пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже $40 за баррель, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+10,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+5,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,6%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+3,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,3%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,1%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+1,9%).

Совет директоров ПАО "МРСК Центра" 25 ноября рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев, сообщила компания. Также директора рассмотрят вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и его повестку. Ранее "МРСК Центра" промежуточные выплаты акционерам не осуществляла.

АФК "Система" сообщила в пятницу о совместной продаже с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) пакета из 23,7% акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (175 млн акций) в рамках SPO по цене 91 рубль за штуку. "Система" получит 12,5 млрд рублей по итогам SPO "Детского мира", РКИФ - 3,4 млрд рублей, будут владеть 33,4% и 9% акций соответственно.

Акции "Детского мира" на "Мосбирже" сначала отреагировали на эти новости умеренным снижением на возросших оборотах торгов, но к вечеру вышли в "плюс": бумаги подорожали до 93,6 рубля (+0,7%), объем торгов превысил 1,543 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-12,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-3,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,1%), GDR Rus Agro (-3%).

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%, до 2418 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 48 рублей на акцию (16 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 6,2 млрд рублей. Рекомендации даны по итогам рассмотрения отчетности компании за III квартал и за 9 месяцев, которая будет опубликована 25 ноября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,892 млрд рублей (из них 23,465 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 8,002 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).