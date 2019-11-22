Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 22 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вновь выросли за неделю благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и сильным показателям кредитоспособности России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый же торговый день недели вслед за активизировавшимся спросом глобальных инвесторов на "защитные активы" - американские казначейские обязательства. Настроения на мировых рынках подпортили заявления представителей КНР о том, что они пессимистично оценивают перспективы возможного заключения торгового соглашения. Вместе с тем снижение "аппетита к риску" не привело к росту продавцов на рынках долговых бумаг emerging markets. Напротив, они последовали за базовыми активами.

Как передал телеканал CNBC 18 ноября со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Во вторник долговые бумаги большинства emerging markets перешли к локальному ценовому снижению, но котировки отечественных еврооблигаций смогли удержаться от падения благодаря снижению политической компоненты странового риска на фоне ожиданий возможной разрядки напряженности вокруг Украины после объявления о запланированной на 9 декабря встрече лидеров "нормандской четверки".

В середине недели активность покупателей как в секторе базовых активов, так и на рынке российских еврооблигаций возросла. Доходность десятилетних американских казначейских обязательств 20 ноября опустилась до 1,75% годовых, что подтолкнуло вниз и процентные ставки евробондов развивающихся стран. На этом фоне рост котировок самых "длинных" выпусков отечественных евробондов достигал 60-70 базисных пунктов. В целом на мировых долговых рынках сохранялся определенный оптимизм, связанный как с ожиданиями заключения торговой сделки между США и Китаем, так и с постоянными вербальными интервенциями членов Федрезерва относительно сохранения мягкой денежно-кредитной политики.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли благодаря сохранявшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Несмотря на то, что в опубликованном протоколе октябрьского заседания Федрезерва США была отмечена осторожность членов ФРС в отношении дальнейшего снижения процентных ставок, участников рынка это не испугало, и они продолжили покупки долговых бумаг как развитых, так и развивающихся стран. Дополнительными позитивными факторами для российских еврооблигаций выступали как снижение геополитической напряженности в отношении России, так и высокий уровень кредитоспособности федерального правительства, выражающийся в профиците бюджета, положительном сальдо торгового баланса, большом объеме сформированного Фонда национального благосостояния. В итоге это привело к снижению доходностей даже самых "длинных" выпусков ниже отметки 4% годовых.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых, и намекнула на возможную паузу в смягчении политики. По мнению "большинства" участников заседания, предпринятые меры достаточны, чтобы "поддержать прогноз умеренного роста, сохранения сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", говорилось в протоколе.

В последний день недели рост котировок еврооблигаций России продолжился, но его темпы несколько замедлились, что отчасти было связано со снижением активности покупателей перед выходными днями.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,11% и составила 114,32% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и 22 ноября составил 101 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2% (их доходность снизилась на 14 пунктов - до 3,915% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,8% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 пунктов - до 195 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,6% (их доходность снизилась на 16,5 базисных пункта и составила 3,91% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,57%, подорожав до 108,41% от номинала (его доходность снизилась на 9 пунктов и составила 3% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,5%, до 110,95% от номинала (их доходность снизилась на 9,5 базисного пункта и составила 2,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,1%, до 109,72% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта и составил 60 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будут препятствовать как сохраняющаяся неопределенность в отношении заключения торговой сделки между США и Китаем, так и ожидания участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.