Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank

Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за несколько месяцев оказались повышенными вторую неделю подряд. "Вместе с ростом ВВП за четвертый квартал, не доходящим до 0,5% г/г (судя по двум применяемым ФРС показателям), это заставляет спросить: не начнет ли теперь устойчиво проявляться в цифрах ослабление рынка труда, которого ожидают те, кто ждет ухудшения в экономике США, в том числе и мы? Точно мы это узнаем в начале декабря, когда появятся официальные цифры за месяц, но если в следующую пятницу еженедельные данные опять окажутся слабыми", - указывает эксперт.

На коротком конце кривой доходности США наблюдается усиленное отыгрывание предполагаемого снижения ставки ФРС на январском и последующих заседаниях. "Это соблазнительный вариант торговли с точки зрения отношения риска к доходу, так как явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе – даже на 50 б.п., если цифры окажутся достаточно тревожными, - подчеркивает Джон Харди. - Сейчас вероятность одного снижения оценивается менее чем в 20%. Но на длинном конце кривой американские гособлигации вчера резко подешевели, несмотря даже на довольно слабую сессию в акциях и устойчивый в целом USD".