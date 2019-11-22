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22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за несколько месяцев оказались повышенными вторую неделю подряд. "Вместе с ростом ВВП за четвертый квартал, не доходящим до 0,5% г/г (судя по двум применяемым ФРС показателям), это заставляет спросить: не начнет ли теперь устойчиво проявляться в цифрах ослабление рынка труда, которого ожидают те, кто ждет ухудшения в экономике США, в том числе и мы? Точно мы это узнаем в начале декабря, когда появятся официальные цифры за месяц, но если в следующую пятницу еженедельные данные опять окажутся слабыми", - указывает эксперт. На коротком конце кривой доходности США наблюдается усиленное отыгрывание предполагаемого снижения ставки ФРС на январском и последующих заседаниях. "Это соблазнительный вариант торговли с точки зрения отношения риска к доходу, так как явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе – даже на 50 б.п., если цифры окажутся достаточно тревожными, - подчеркивает Джон Харди. - Сейчас вероятность одного снижения оценивается менее чем в 20%. Но на длинном конце кривой американские гособлигации вчера резко подешевели, несмотря даже на довольно слабую сессию в акциях и устойчивый в целом USD".
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22 ноября 2019 года 19:43
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.22 ноября 2019 года 19:33
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.22 ноября 2019 года 19:26
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.22 ноября 2019 года 19:00
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.22 ноября 2019 года 18:30
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.22 ноября 2019 года 18:07
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.22 ноября 2019 года 17:14
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(добавлен последний абзац, в предпоследнем абзаце уточен прежний прогноз курса рубля: 65,4 руб./$1, а не 64,56 руб./$1) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
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.22 ноября 2019 года 16:20
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.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:45
Рубль днем развернулся вверх к доллару и продолжает слегка снижаться к евро в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем
Москва. 22 ноября. Доллар развернулся вниз и слегка снижается, евро сократил темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем по сравнению с первой половиной дня, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:27
Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF
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.22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
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