Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк

Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год.

"При этом перспективы циклического замедления мировой экономики и спроса на сырье остаются на повестке дня, что давит на цены на нефть. - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. - Под конец недели страны ОПЕК наполнили рынок новостями о том, что соглашение сокращать добычу может быть продлено еще на 3 месяца (до середины 2020 г.). Также возможен сценарий с переносом решения на начало следующего года, но картель явно настроен дать рынку позитивный сигнал в конце года, плюс в то же время пройдёт IPO Saudi Aramco, для чего важно стабилизировать цены на нефть".