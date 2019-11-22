Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц. - Промсвязьбанк

Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления официальных лиц и СМИ вокруг торговой сделки между США и Китаем. Из последних сообщений отметим вероятность отмены 15 декабря введения ранее озвученных новых тарифов в размере $156 млрд на китайские товары и продолжение переговоров, а также надежды на оформление сделки в начале декабря текущего года.

"Это сказывается на незначительном снижении вложений в золотые ETF фонды и закрытии части длинных позиций участниками рынка. Между тем, опасения замедления мировой экономики выступают драйвером для повышательного движения цен на золото в следующем году", - указывают аналитики Промсвязьбанка.