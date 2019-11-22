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22 ноября 2019 года 15:45

Рубль днем развернулся вверх к доллару и продолжает слегка снижаться к евро в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем

Москва. 22 ноября. Доллар развернулся вниз и слегка снижается, евро сократил темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем по сравнению с первой половиной дня, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,48 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 копейки - до 66,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,29 копейки, до 63,7101 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,9 копейки, до 70,5207 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах. Участники торгов продолжают внимательно отслеживать новости о развитии американо-китайского торгового конфликта, демонстрируя при этом общее снижение активности в последний торговый день недели.

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика". Китайский руководитель, однако, отметил: "При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны".

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ еще на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. В свою очередь, представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, принудительной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сказала в ходе выступления на Европейском банковском конгрессе в пятницу, что стимулирующая монетарная политика была и остается ключевым двигателем внутреннего спроса в еврозоне, однако в ближайшем будущем она подвергнется "стратегическому пересмотру". Однако, по ее словам, Европе нужен новый набор мер политики для стимулирования экономического роста.

Для Лагард, возглавившей ЕЦБ 1 ноября, это первое крупное выступление в новой должности.

Важным элементом в поддержке роста, по мнению Лагард, является бюджетная политика. Сильная внутренняя экономика, по ее словам, также базируется на увеличении капиталовложений бизнеса и росте производительности труда. При этом глава ЕЦБ выделила два ключевых фактора, несущих в себе угрозу для мировой экономики. Это изменения в мировой торговле и замедление экономического роста в развитых странах.

В заключение новый председатель ЕЦБ отметила высокую неопределенность глобальной экономической среды, добавив, что это дает Европе уникальную возможность ответить на вызовы за счет инвестиций в свое будущее, укрепления общеевропейских институтов и усиления экономики.

"Рубль может укрепиться на фоне позитивных данных и продаж валюты в связи с налоговыми выплатами, но вечером возможно усиление рискофобии. Вчера большинство валют развивающихся рынков умеренно укреплялись, поскольку рынки положительно отреагировали на последние новости по торговым переговорам США и Китая. По информации СМИ, введение пошлин на китайский импорт, намеченное на 15 декабря, может быть отложено, даже если сторонам не удастся договориться до этой даты. Кроме того, власти КНР предложили Вашингтону провести очередной раунд торговых переговоров в Пекине, а президент Дональд Трамп вчера не подписал принятый Конгрессом законопроект, касающийся Гонконга", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает, что рубль остается одной из самых любимых валют для портфельных инвесторов, приобретая статус защитного актива в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике и на других рынках развивающихся стран. "Безусловно, рубль будет реагировать и далее на любые негативные новости с внешних площадок, но его чувствительность к этим событиям, с нашей точки зрения, будет заметно меньше, чем у конкурентов. История с сохраняющимся потенциалом для снижения ставки ЦБ на фоне благоприятного инфляционного фона сохраняет актуальность. Ожидаем, что рубль и сегодня продолжит торговаться в диапазоне 63,5-64 руб./$1", - отмечает Полевой.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после значительного роста днем ранее, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговых переговоров США и Китая, которая оказывает давление на спрос.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,19%, до $63,85 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,44% - до $58,32 за баррель.

По итогам торгов в четверг цена контрактов Brent повысилась на 2,52%, до $63,97 за баррель, контракт WTI вырос в цене на 2,75%, до $58,58 за баррель.

По словам директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, продолжающие торговаться вблизи отметки $64 за баррель. "Рост цен данного актива связан с сообщением, что ОПЕК+ может продлить сделку о сокращении добычи нефти на встрече в Вене до июня. С большой долей вероятности условия сделки останутся неизменными. Тем временем по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, курс доллара к рублю до конца года будет находиться в интервале 64-65 руб./$1. Ряд банков ожидают повышения курса до отметки в 67 руб./$1 на фоне возможного введения тарифов США в середине декабря. Сегодня пятница, поэтому участники рынка перейдут к фиксации прибыльных позиций. Тем не менее нефть поддержит российский рубль", - полагает Кочергин.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в пятницу на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая понизилась на 2 базисных пункта - до 6,62% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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