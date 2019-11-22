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Главная / Мнения аналитиков / Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF
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22 ноября 2019 года 15:27
Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF
Утром в пятницу пришла информация об итогах размещения казначейских акций Газпрома: пакет был достаточно большой 3,59%, и всех интересовала окончательная цена размещения, отмечается в комментарии ведущего аналитика QBF Олега Богданова. В результате, дисконт оказался 11% к цене закрытия в четверг, акции Газпрома продали по 220 рублей 72 копейки. Летом, в конце июля, когда размещался первый пакет в 2,9% казначейских бумаг, дисконт составил около 8 процентов от цены на рынке, то есть пакет продали по 200 рублей, напоминает эксперт QBF. Тогда спекулянты сразу отреагировали на эту новость, акции упали, но потом выросли обратно. "На этот раз рынок повел себя иначе, - подчеркивает Олег Богданов. - Сначала акции Газпрома выросли на 1.5%, а затем стали медленно снижаться. К 14 часам падение превысило 1%. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе, до нового года, спекулянты продолжат играть вниз для того, чтобы прощупать уровень, на котором может возникнуть интерес у крупных инвесторов. В целом, акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов".
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22 ноября 2019 года 19:43
Рубль вечером почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем
Москва. 22 ноября. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.22 ноября 2019 года 19:33
Рынок акций РФ на прошедшей неделе возобновил подъем во главе с бумагами "Газпрома", который провел размещение пакета квазиказначейских акций, что подогрело ожидания увеличения доли бумаг концерна в расчете западных индексов и, соответственно, притока капитала. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы на фоне опасений, что "первая фаза" торговой сделки США-КНР будет перенесена на следующий год. читать дальше
.22 ноября 2019 года 19:26
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам и завершил неделю в "плюсе" на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, рост сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" после успешного размещения пакета казначейских бумаг с дисконтом к рынку. читать дальше
.22 ноября 2019 года 19:25
Москва. 22 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вновь выросли за неделю благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и сильным показателям кредитоспособности России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 ноября 2019 года 19:00
В пятницу российский фондовый рынок предпринял неудачную попытку роста на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.22 ноября 2019 года 18:30
Российский рынок акций может показать двузначную доходность на горизонте ближайших двенадцати месяцев, считает Владимир Потапов, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания по итогам ежегодного... читать дальше
.22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:14
Sova Capital пересмотрела оценку Роснефти, Газпром нефти и НОВАТЭКа с учетом нового прогноза цены нефти
(добавлен последний абзац, в предпоследнем абзаце уточен прежний прогноз курса рубля: 65,4 руб./$1, а не 64,56 руб./$1) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:45
Рубль днем развернулся вверх к доллару и продолжает слегка снижаться к евро в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем
Москва. 22 ноября. Доллар развернулся вниз и слегка снижается, евро сократил темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем по сравнению с первой половиной дня, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло... читать дальше
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