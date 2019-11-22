Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer

Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, в четверг на фондовом рынке США произошла коррекция.

"Это случилось после публикации в среду протокола заседания ФРС США, прошедшего 31 октября, - комментирует Дэвид Мейер. - Согласно документу, комитет проголосовал 8:2 за недавнее снижение ставки, и теперь это снижение выглядит завершающим для цикла смягчения политики. Регулятор довольно оптимистично оценил вероятность стабилизации экономического роста, хотя его заявления были подготовлены до публикации данных о том, что опережающие индексы Института управления поставками достигли дна в начале ноября. Учитывая уверенность ФРС США в том, что три проведенных снижения ставки будут достаточны, чтобы поддержать экономический цикл до начала 2020 года, можно считать, что дальнейшие снижения ставки пока что поставлены на паузу".

По мнению эксперта Julius Baer, оптимизм ФРС США основан на том, что в вопросе торгового конфликта с Китаем президент США Дональд Трамп, отягощенный расследованиями в связи с импичментом, может быть заинтересован в заключении первой части соглашения, поскольку новостной фон уже начинает уделять внимание выборам президента в 2020 году и кандидатам от Демократической партии.

В Европе рынки ожидают публикации в пятницу, 22 ноября, предварительных индексов деловой активности PMI. В Великобритании, предвыборная кампания в преддверии выборов 12 декабря дает возможность оценить не только позиции сторон по поводу Brexit, но и предлагаемые экономические программы.

"Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона пока что смогла удержать первенство в опросах, поскольку предложенный лейбористами фискальный импульс не нашел поддержки, оказавшись в тени антикапиталистических программ. Консервативное большинство предложит урегулированный Brexit на основе соглашения в конце января 2020 года, с надеждой, что полное исключение риска "жесткого" развода поддержит фунт стерлингов. Однако, сейчас рано судить о любом исходе событий", - заключает Дэвид Мейер.