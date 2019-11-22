Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем вряд ли приведет к росту фондовых рынков - Julius Baer

Новостной фон по поводу возможного заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем имеет позитивный тон, но сохраняет неуверенность, сообщается в комментарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. В четверг Wall Street Journal сообщила, что вице-премьер Китая Лю Хэ пригласил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина в Пекин для продолжения переговоров до конца месяца, предпочтительно перед Днем благодарения 28 ноября.

South China Morning Post процитировала один источник, близкий к администрации Трампа, который сказал, что стороны находятся на пороге заключения соглашения, но он "не считает, что до 15 декабря будут приняты какие-то серьезные решения, хотя тарифы будут отсрочены, поскольку это отвечает интересам обеих сторон". Журналист CNBC процитировал чиновника, связанного с переговорами, о том, что для заключения соглашения "есть препятствия, потому что Китай просит об отмене непропорционального объема тарифов, вопреки желаниям США". Тем не менее, источник считает, что тарифы, введение которых назначено на 15 декабря, будут отложены, поскольку внутри Белого Дома есть убеждение, что их нужно избежать любой ценой.

"На наш взгляд, даже в лучшем случае, если первая часть соглашения будет подписана, она будет содержать мало обязательств и деталей. Учитывая, что индексы Shanghai Composite и S&P 500 выросли на 17% и 27% с начала года, соответственно, есть мало поводов ожидать, что заключение такой сделки приведет к их дальнейшему росту", - заключает эксперт Julius Baer.