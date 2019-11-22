Рынок акций РФ утром подрос во главе с "Газпромом" после SPO, индекс МосБиржи поднялся к 2960 пунктам

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips во главе с бумагами "Газпрома", несмотря на состоявшееся размещение казначейского пакета бумаг концерна с дисконтом к рынку, индекс МосБиржи поднялся к 2960 пунктам.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2958,79 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1462,98 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 63,73 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Газпрома" (+1%, до 256,93 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Мосбиржи" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" (MOEX: GAZP) квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11% (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка). В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 рубля за штуку при рыночной цене 212 рублей. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

Просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Индексы в США в четверг снизились на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%), но "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила прогноз роста ВВП Японии на этот и следующий год на уровне 1% и 0,6% соответственно. Ожидания роста экономики Китая на текущий год были повышены до 6,2%, на следующий - оставлены на уровне 5,7%.

Нефть утром в пятницу слабо корректируется вниз после скачка накануне; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,88 за баррель (-0,1% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $58,47 за баррель (-0,2% и +2,8% в четверг).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, Китай подтвердил свою готовность завершить первый этап торгового соглашения, но эти новости не ослабили опасения, связанные с напряженностью в отношениях США и КНР. Кроме того, издание Politico сообщило, что администрация США может начать новое торговое расследование в отношении ЕС, и эта новость напомнила рынкам о рисках торговой войны, не связанных с Китаем.

"Газпром" сообщил о продаже казначейских акций на общую сумму 188 млрд рублей по цене 220,72 рубля за акцию, информация о покупателях не раскрывается. Дисконт цены размещения к цене закрытия четверга составил 13,3%. Судя по всему, инвесторы не очень активно участвовали в размещении, и это отразилось на цене. По данным "Газпрома", были поданы заявки на общую сумму 237 млрд рублей, что лишь приблизительно на 10% превышает рыночную оценку пакета.

"Газпром" аккумулировал на балансе 6,6% своих акций в результате выкупа ценных бумаг у Ruhrgas в 2009 году и у ВЭБа в 2016 году (в дополнение к небольшому пакету уже имевшихся у него казначейских акций). Историческая цена этого пакета, по расчетам, составляла 236 млрд рублей (150 рублей за акцию), или $5,6 млрд ($3,55 за акцию), отмечают эксперты Sberbank CIB.

Для инвесторов по итогам двух размещений важнее всего то, что у компании появились новые акционеры, купившие в общей сложности 6,5% ее акций в среднем по $3,33 за штуку. Нет уверенности, что речь идет о стратегических инвесторах, хотя вложение на общую сумму $5,1 млрд, скорее всего, предполагает именно стратегические инвестиции. Поскольку в каждом случае размещалось менее 5% акционерного капитала, компания не обязана раскрывать информацию о покупателях.

Размещение казначейских акций также может повлиять на вес компании в индексах MSCI, но для этого необходимо, чтобы два проданных пакета акций рассматривались как перешедшие в категорию free float. Повышение MSCI коэффициента free float акций "Газпрома" с 0,45 до 0,50 (вероятно, в рамках пересмотра индексов в мае 2020 года) может способствовать притоку $140 млн от пассивных фондов, ориентирующихся на индексы MSCI EM, EM IMI и MSCI Russia. Если все провайдеры индексов последуют примеру MSCI, то объем дополнительных инвестиций в акции "Газпрома" увеличится до $460 млн, полагают аналитики Sberbank CIB.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что продажа квазиказначейского пакета акций "Газпрома" является позитивом, поскольку позволит концерну пополниться ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении.

Несмотря на размещение акций "Газпрома" с дисконтом, рыночного "гэпа" в пятницу не состоялось. Акции "Газпрома" выглядят перспективными с целью до конца года. Также не стали снижаться акции "Норникеля", несмотря на очередной откат мировых цен на никель. Поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть - Brent поднималась к $64 за баррель на фоне известий, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 года (действующее соглашение завершается в конце марта). Пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже $40 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, США и Китай продолжают подавать противоречивые сигналы, и пока неясно, можно ли рассчитывать на заключение первой фазы торгового соглашения до конца текущего года. Рынку Китая не смогли оказать поддержку высказывания Си Цзиньпина о желании КНР заключить торговую сделку с США. Возможно, потому, что лидер Китая подчеркнул готовность пойти на ответные меры при усугублении ситуации. В СМИ также поступили сообщения о том, что китайская сторона пригласила представителей США к себе для продолжения переговоров.

Нефтяные "быки" зарядились оптимизмом на фоне сообщений о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи сразу до июня следующего года. Покупки, однако, ограничены перспективами сохранения прежних уровней снижения нефтедобычи.

Индексы МосБиржи и РТС за счет роста бумаг "Газпрома" в пятницу вышли наверх из краткосрочных "боковиков" 2900-2950 и 1430-1455 пунктов соответственно, что улучшило техническую картину рынка.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, рисковые активы в последние несколько дней корректировались вниз на фоне сомнений относительно возможности заключения торгового соглашения первой фазы между США и Китаем до конца этого года, но какой-либо масштабной реакции на эти новости рынки не показали. Пока еще сохраняется риск того, что в середине декабря американские власти введут новые анонсированные ранее пошлины на китайские товары, однако участники рынка, похоже, предполагают, что администрация Трампа отложит их введение, пока процесс торговых переговоров продолжается (также эту идею поддержало китайское издание South China Morning Post).

Среднесрочно продажа казначейских акций "Газпрома" позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,9%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-11,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-0,8%).

АФК "Система" сообщила в пятницу о совместной продаже с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) пакета из 23,7% акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (175 млн акций) в рамках SPO по цене 91 рубль за штуку.

Акции "Детского мира" на "Мосбирже" отреагировали на эти новости умеренным снижением на возросших оборотах торгов - утром в пятницу бумаги стоят 92,78 рубля (-0,2%), объем торгов превысил 0,679 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,577 млрд рублей (из них 6,958 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 2,008 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).