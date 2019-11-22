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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Тенденции в развитии Норникеля, РУСАЛа и Полюса будут определяться положением на рынках производимых ими металлов - ГК "ФИНАМ"
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22 ноября 2019 года 13:06

Тенденции в развитии Норникеля, РУСАЛа и Полюса будут определяться положением на рынках производимых ими металлов - ГК "ФИНАМ"

Перспективы, финансовые результаты и даже графики котировок акций "Норильского Никеля", "РУСАЛа" и Полюса во многом определяются положением на рынках производимых ими металлов, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Среди крупнейших эмитентов отрасли можно выделить трех флагманов, каждый из которых доминирует в своем сегменте. Это – "Норильский Никель", "РУСАЛ" и Полюс. Их перспективы, финансовые результаты и даже графики котировок акций во многом определяются положением на рынках производимых ими металлов.

"Металлы чутки к состоянию экономики. Промышленный подъем повышает спрос и цены на промышленные металлы, а драгметаллы дешевеют. Замедление мировой экономики и опасения по поводу возможной глобальной рецессии имеет обратный эффект, и мы имеем шанс наблюдать это влияние прямо сейчас. Золото дорожает. Алюминий дешевеет. Никель, поддерживаемый производителями аккумуляторов для электромобилей и альтернативной энергетики, старается в этом году удерживать позиции, а палладий растет за счет спроса со стороны автопроизводства под давлением ужесточения экологических требований к автомобильным катализаторам. Такая разная динамика в этом году диктует разные тенденции в развитии металлургических компаний", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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