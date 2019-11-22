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Главная / Мнения аналитиков / Тенденции в развитии Норникеля, РУСАЛа и Полюса будут определяться положением на рынках производимых ими металлов - ГК "ФИНАМ"
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22 ноября 2019 года 13:06
Тенденции в развитии Норникеля, РУСАЛа и Полюса будут определяться положением на рынках производимых ими металлов - ГК "ФИНАМ"
Перспективы, финансовые результаты и даже графики котировок акций "Норильского Никеля", "РУСАЛа" и Полюса во многом определяются положением на рынках производимых ими металлов, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Среди крупнейших эмитентов отрасли можно выделить трех флагманов, каждый из которых доминирует в своем сегменте. Это – "Норильский Никель", "РУСАЛ" и Полюс. Их перспективы, финансовые результаты и даже графики котировок акций во многом определяются положением на рынках производимых ими металлов. "Металлы чутки к состоянию экономики. Промышленный подъем повышает спрос и цены на промышленные металлы, а драгметаллы дешевеют. Замедление мировой экономики и опасения по поводу возможной глобальной рецессии имеет обратный эффект, и мы имеем шанс наблюдать это влияние прямо сейчас. Золото дорожает. Алюминий дешевеет. Никель, поддерживаемый производителями аккумуляторов для электромобилей и альтернативной энергетики, старается в этом году удерживать позиции, а палладий растет за счет спроса со стороны автопроизводства под давлением ужесточения экологических требований к автомобильным катализаторам. Такая разная динамика в этом году диктует разные тенденции в развитии металлургических компаний", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.
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22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:00
Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем вряд ли приведет к росту фондовых рынков - Julius Baer
Новостной фон по поводу возможного заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем имеет позитивный тон, но сохраняет неуверенность, сообщается в комментарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. В четверг Wall Street Journal сообщила, что вице-премьер... читать дальше
.22 ноября 2019 года 13:36
Sova Capital пересмотрела оценку Роснефти, Газпром нефти и НОВАТЭКа с учетом нового прогноза цены нефти
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация... читать дальше
.22 ноября 2019 года 12:16
Аналитики "Нордеа Банка" пересмотрели прогноз курса рубля в пользу более крепких значений вследствие того, что торговая война между США и Китаем приобретает менее острый, но более затяжной характер. Также одной из ключевых тем 2020 года станут президентские выборы в США. После резкого... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:52
Рынок акций РФ утром подрос во главе с "Газпромом" после SPO, индекс МосБиржи поднялся к 2960 пунктам
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips во главе с бумагами "Газпрома", несмотря на состоявшееся размещение казначейского пакета бумаг концерна с дисконтом к рынку, индекс МосБиржи поднялся к 2960 пунктам. читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:14
Рубль остается одной из самых любимых валют для портфельных инвесторов, приобретая статус save-heaven в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике и на других ЕМ рынках. "Безусловно, рубль будет реагировать и далее на любые негативные новости с внешних площадок, но его... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:04
Аппетит" к акциям российского и развивающихся рынков находится на годовом максимуме – инвесторы принесли в GEM фонды акций еще $1,9 млрд, при этом российские фонды также не остались в стороне, что отражает пиковый интерес к российским бумагам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Тем временем... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:00
Москва. 22 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей после заметного подъема накануне. читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:44
Рубль может продолжить поступательное укрепление к отметке 63,5 против доллара на позитиве нефтяного рынка и на фоне сохраняющегося спроса на рубли со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами, говорится в комментарии Росбанка. Пара USD/RUB не смогла надолго задержаться у отметки 64,... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:24
В ближайшие 2 недели рублевые облигации продолжат торговаться близко к текущим ценам, а новый импульс рынок может получить во второй половине декабря и в начале следующего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 б.п. 10-летний "бенчмарк"... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 09:57
убль в течение четверга укреплял свои позиции. Этому способствует налоговый период, да и вторичное размещение акций "Газпрома". Также в пользу рубля "заговорила" нефть, которая преодолела отметку $63 за баррель Brent. Новости о торговых переговорах между США и Китаем также оказывали позитивное... читать дальше
.22 ноября 2019 года 09:52
Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки... читать дальше
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