Аналитики "Нордеа Банка" пересмотрели прогноз курса рубля в пользу более крепких значений вследствие того, что торговая война между США и Китаем приобретает менее острый, но более затяжной характер. Также одной из ключевых тем 2020 года станут президентские выборы в США.

После резкого ослабления до отметок выше 66 рублей за доллар в августе текущего года российская валюта вернулась к более комфортным уровням и с середины октября в паре с американской валютой торгуется в довольном узком диапазоне 63.5-64.5. Волатильность российской валюты находится на минимальных уровнях с начала 2014 года.

"В своем предыдущем прогнозе, опубликованном в августе, мы отмечали, что эскалация торговой войны между США и Китаем создает риски дальнейшего ослабления рубля. Худшие сценарии с дальнейшим нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира не реализовались. Острота противоречий снизилась, но стало ещё более очевидно, что противостояние будет иметь затяжной характер. Тема торговой войны остаётся ключевой для курса рубля, поскольку именно она формирует "аппетит" к рисковым активам, от которого существенно зависит динамика рубля. Внутренние специфические для российской экономики факторы в настоящее время оказывают на российскую валюту существенно меньшее влияние, чем внешний фон", - отмечают аналитики банка.

С момента публикации предыдущего прогноза произошло несколько позитивных событий, оказывавших поддержку рисковым активам и рублю:

- Китай увеличил закупки американской сельскохозяйственной продукции;

- США отложили введение новых импортных пошлин на китайские товары;

- стороны в октябре убедили участников рынка в скором подписании так называемой первой фазы торгового соглашения, которая должна была привести к потеплению в отношениях между двумя странами и стать фундаментом для дальнейшей деэскалации торговой войны.

Тем не менее, ряд факторов по-прежнему вызывают опасения у инвесторов, препятствуя дальнейшему укреплению валют развивающихся стран, в том числе рубля:

- конкретных сроков заключения первого этапа сделки по-прежнему нет;

- отмена даже части предыдущих раундов тарифов остаётся маловероятной, поскольку взамен необходимы обязательства со стороны Китая, по крайней мере, по некоторым из фундаментальных вопросов (защите интеллектуальной собственности, доступу на китайский рынок, покупкам сельскохозяйственной продукции);

- возможность второй более фундаментальной фазы торговой сделки остаётся весьма низкой с учетом неготовности сторон идти на существенные уступки.

"В октябре рынки получили весьма много позитивной информации. Надежды на первую фазу сделки, по нашим оценкам, остаются немного завышенными. В частности, ряд индикаторов, свидетельствующих о состоянии мировой торговли (южнокорейский экспорт, экспорт полупроводников), лишь начали "нащупывать дно", но индексы акций развивающихся рынков, обычно хорошо скоррелированные с данными индикаторами, сейчас демонстрируют излишне позитивную динамику. Поскольку ожидания сделки вполне могут не реализоваться, мы считаем, что на горизонте шести месяцев риски по рублю останутся смещенными в сторону умеренного ослабления. Как следствие российская валюта может вернуться к уровню 65 в паре с долларом США, - пишут аналитики. - Еще одной важной темой для рубля, на которую в последнее время участники рынка совсем не обращают внимания, остается тема санкций. Мы сохраняем свое высказанное в августе мнение о том, что в условиях приближающихся выборов президента США (ноябрь 2020 года) санкционный вопрос может вернуться в поле зрения американских конгрессменов. И хотя введение дополнительных санкций на данный момент выглядит маловероятным сценарием, простое обсуждение санкционных инициатив после столь длительного перерыва может напомнить рынкам о данном риске и оказать давление на российскую валюту. Это ещё один из факторов, обосновывающих наши ожидания ослабления курса рубля до уровня 65 в паре с американской валютой к середине 2020 года".

"В нашем предыдущем прогнозе мы ожидали постепенного ослабления рубля к уровню 67 в паре с долларом до конца 2020 года на фоне дальнейшего замедления мировой экономики и бегства в качественные активы. Перспективы восстановления рубля до отметки 65 мы видели лишь в 2021 году благодаря улучшению перспектив мирового экономического роста. Данный сценарий, ранее рассматривавшийся как базовый, сейчас выглядит скорее как рисковый. Новый прогноз более позитивен во многом благодаря решительному снижению ключевых ставок центральными банками по всему миру для поддержки экономической активности. В результате умеренное восстановление роста мировой экономики может произойти уже во второй половине 2020 года, а не в 2021, как мы ожидали ранее. Кроме того, на фоне приближения выборов в США желание Д. Трампа заключить хотя бы номинальную сделку с КНР, вероятно, будет увеличиваться, что способно снизить риски как минимум дальнейшей эскалации торговой войны во второй половине года, - указывают специалисты банка. - В результате эти факторы могут умеренно повысить "аппетит" участников рынка к рисковым активам и оказать некоторую поддержку валютам развивающихся стран и рублю. Таким образом, мы ожидаем, что во второй половине 2020 года рубль восстановит часть позиций и вернется к отметке 64 в паре с долларом США".

Что касается рубля в паре с европейской валютой, то на горизонте трех месяцев евро, по оценкам аналитиков банка, продолжит сталкиваться с определенными вызовами, поэтому в данной валютной паре в краткосрочной перспективе рубль продолжит сохранять комфортные позиции в коридоре 70-71. При этом специалисты по-прежнему видят возможность восстановления европейской валюты во второй половине 2020 года на фоне улучшения макроэкономической динамики в Европе, а также роста вероятности заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Как следствие, во второй половине предстоящего года рубль, вероятно, будет демонстрировать более слабую динамику в паре с евро чем в паре с долларом. Ориентиром на середину и конец 2020 года соответственно выступают отметки 73,5 и 74,9.

В 2021 году после выборов в США вероятность нового этапа эскалации торговой войны с Китаем вновь возрастает, поэтому валюты развивающихся стран и рубль в том числе могут снова ощутить на себе давление, предупреждают аналитики "Нордеа Банка".