Цены на нефть завершают неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть оказали оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и КНР, которые привели к умеренному восстановлению "аппетита" к рисковым активам на глобальных площадках. Кроме того, вчера стало известно, что страны ОПЕК+ в ходе встречи в начале декабря могут продлить действие существующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца июня 2020 года, чтобы послать рынкам сигнал о готовности стран и дальше поддерживать баланс спроса и предложения сырья на мировом рынке энергоносителей.

"Напомним, что в июне текущего года страны уже продлили действие сделки по сокращению добычи нефти до марта 2020 (согласно условиям принятого в конце 2018 года соглашения ОПЕК+ снизили добычу сырья на 1,2 mbd от уровня добычи в октябре 2018 года). В результате очередные словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".