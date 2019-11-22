Рубль может продолжить поступательное укрепление к отметке 63,5 против доллара - Росбанк

Рубль может продолжить поступательное укрепление к отметке 63,5 против доллара на позитиве нефтяного рынка и на фоне сохраняющегося спроса на рубли со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами, говорится в комментарии Росбанка.

Пара USD/RUB не смогла надолго задержаться у отметки 64, укрепившись в четверг к 63,7. Позитив по большей части был спровоцирован ростом цены на нефть на фоне заявлений Саудовской Аравии о вероятном продлении соглашения о сокращении добычи на декабрьском заседании ОПЕК+. Мотивом для таких сигналов может быть желание поддержать в ближайшие недели рынок перед IPO компании Saudi Aramco, так что перспектива роста цены на нефть в более долгосрочной перспективе остается под вопросом.

"Тем не менее, в пятницу рубль может продолжить поступательное укрепление к отметке 63,5 против доллара, отыгрывая позитив нефтяного рынка, а также на фоне сохраняющегося спроса на рубли со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами", - указывают аналитики Росбанка.