В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне $63-64 - Промсвязьбанк

В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть продолжила расти в четверг, поднявшись к максимумам с сентября, на спекуляциях относительно предстоящего саммита ОПЕК+. Так, в СМИ появились новости о том, что соглашение сокращать добычу может быть продлено еще на 3 месяца (до середины 2020 г.). Также возможен сценарий с переносом решения на начало следующего года, но картель явно настроен дать рынку позитивный сигнал в конце года, плюс в то же время пройдёт IPO Saudi Aramco, для чего важно стабилизировать цены на нефть.

"В пятницу ждем консолидации в диапазоне 63-64 долл./барр. На следующей неделе определять динамику рынка будут вновь новости по торговым переговорам США-КНР, но позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.