Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п.

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - отмечает Виталий Манжос. - Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация финального ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК)".