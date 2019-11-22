БКС Глобал Маркетс повысил оценку ADS Qiwi на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) на 12% - до $28 за штуку после выхода еще одного сильного квартального отчета, который подтвердил позитивные тенденции роста, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $30,51 за штуку, консенсус-рекомендация - "поупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,98 за штуку.