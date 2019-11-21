Рынок акций РФ в четверг вырос за счет бумаг "Газпрома" и подорожавшей нефти, индекс МосБиржи превысил 2940п

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос благодаря раллирующим бумагам "Газпрома" на новостях и продаже пакета казначейских акций, а также подключившейся к росту нефти; индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, хотя внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2942,6 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1454,74 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар просел до 63,72 рубля (-0,17 рубля).

Акции "Газпрома" выросли на 2,6% (до 254,35 рубля; максимум дня - 259,8 рубля) при объеме торгов 56,981 млрд рублей.

В четверг группа "Газпром" (MOEX: GAZP) в лице АО "Газпром газораспределение" выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн штук) монополии, заявки собирались до 17:00 МСК. По итогам сбора поступило 479 заявок общим объемом 237 млрд 748,76 млн рублей, сообщила компания.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов накануне сообщил журналистам, что решение задачи о возможности продажи "Газпромом" квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Также подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%, до 6832 рублей), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "минусуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,2%) из-за опасений отсрочки промежуточного торгового соглашения между США и Китаем до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, то США введут дополнительную 15%-ную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Между тем, нефть после локальной коррекции в четверг вернулась к росту, подогретому ранее статистикой Минэнерго США. Цена Brent к 18:50 МСК превысила на $1,6 уровень суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $63,5 за баррель (+1,8% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $57,96 за баррель (+1,7% и +3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей (ожидался рост на 1,5-1,6 млн баррелей), тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, если не брать в расчет акции "Газпрома", то настроения на рынке в четверг были далеки от позитивных. Само по себе дополнительное размещение акций чаще приводит к снижению цены. Однако в этом раз надежды рынка связаны с повышением веса бумаг "Газпрома" в индексах MSCI. Кроме того, 5 декабря "Газпром" примет новую дивидендную стратегию. Накануне президент РФ Владимир Путин говорил о приверженности руководства "Газпрома" плану повышения выплат акционерам. Группа "Черкизово" сообщила о падении прибыли за третий квартал на 25,5% при росте выручки на 21,4%. Однако данный результат не стоит считать негативным, так как компания продолжает расширять бизнес.

Устойчивость рубля в четверг обеспечили налоговый период и вторичное размещение бумаг "Газпрома". Кроме того, стоит отметить повышение котировок нефти, хотя рост рисков провала торговых переговоров США и Китая предполагает доминирование продавцов. Тем не менее, в мире с потенциалом дальнейшего снижения ставок ведущих центральных банков рубль остается одной из самых высокодоходных валют с почти полным отсутствием бюджетных проблем.

Европейские индексы торговались в минусе на опасениях развала торговых переговоров. Ситуация в Гонконге также может стать источником проблем. Обе палаты американского Конгресса приняли законопроекты в поддержку протестующих, что вызвало резкую негативную реакцию Пекина. Тем не менее, Минторг КНР заявил о том, что Пекин приложит усилия, чтобы сделка "первой фазы" была заключена. Wall Street Journal сообщил о приглашении главных американских переговорщиков в КНР для продолжения обсуждения торговых вопросов. Соответственно, страхи на рынке немного ослабли, полагает эксперт.

Со стороны Китая в переговорах вновь будет участвовать вице-премьер Госсовета Лю Хэ, который выразил надежду на заключение первой фазы соглашения, хотя его удивили какие-то новые торговые претензии США. Похоже, что рынок вновь готов поверить в торговый оптимизм, пока Трамп не испортил все своим упрямством, отмечает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила слабость бумаг "Полюса", которые пробили уровень 7000 рублей и откатились к уровням начала августа, несмотря на устойчивость цен на золото. Показания дневного графика говорят о преобладании нисходящего тренда, который может усилиться после пробития поддержки 6850 рублей с перспективой движения к 6550 рублям. На данный момент "быкам" даже в случае улучшения настроений на рынке золота лучше не рассчитывать на движение бумаг более чем к 7200 рублям (средняя полоса Боллинджера) - краткосрочный восходящий тренд потерял актуальность.

Внешний фон в четверг сложился умеренно негативным, хотя нефть после утреннего снижения вернулась к росту, отыгрывая статистику Минэнерго США об умеренном росте запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе. Бумаги "Газпрома" к концу сессии отступили от максимумов дня, в течение которого акции поднимались более чем на 4%.

Китайские СМИ в четверг сообщили о возможной отсрочке ужесточения импортных пошлин на товары из КНР в США, даже если первая фаза торгового соглашения к этому времени (15 декабря) подписана не будет. Протоколы заседания ЕЦБ показали обеспокоенность регулятора влиянием низких процентных ставок на экономику, но в то же время подчеркнули признаки слабости экономической активности. ЕЦБ, таким образом, сталкивается со сложностью поиска новых инструментов стимулирования в случае необходимости. Нефть пытается сохранить импульс к росту, который обеспечивается техническими факторами. В остальном особых надежд на увеличение объемов сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в декабре нет, мировое предложение остается высоким, а спрос - ограниченным.

Индексы МосБиржи и РТС по-прежнему остались в краткосрочных диапазонах 2900-2955 пунктов и 1430-1455 пунктов соответственно. Направление дальнейшего краткосрочного тренда остается под вопросом. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2900-2960 пунктов. На мировых фондовых площадках во второй половине недели сохранялся умеренный пессимизм. Инвесторы пока не могут определиться, стоит ли активно продавать акции и фиксировать прибыль ввиду опасности промедления с заключением торгового соглашения США и Китая, или же благоприятные новости поступят до нового года. Неуверенность сдерживает мировые биржи от существенного падения, а российский рынок продолжает получать поддержку от корпоративных историй, отмечает Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) отмечают, что после реализации текущего квазиказначейского пакета free float бумаг "Газпрома" вырастет на 6,5%. В дальнейшем это будет позитивно, так как вырастет вес акций "Газпрома" в биржевых индексах.

Также интерес к акциям "Газпрома" связан с ожиданиями изменения дивидендной политики. Накануне стало известно, что 5 декабря совет директоров рассмотрит новую дивидендную политику (ранее это событие ожидалось в конце ноября). Как известно, тема с переходом "Газпрома" к выплатам дивидендов акционерам на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, тянется с 2016 года, однако ранее из-за огромной инвестпрограммы это не представлялось реальным, отмечают эксперты.

Теперь "Газпром" постепенно двигается в сторону увеличения выплат акционерам. По итогам 2019 года "Газпром" может выплатить 20,5 рубля на акцию (дивдоходность около 8%). В целом, если коэффициент выплат поднимется до 50% от чистой прибыли по МСФО (планируется переход в течение 3 лет), то акционерам можно будет рассчитывать на 30-35 рублей на акцию, что дает дивдоходность порядка 12-14%. Динамика дивидендных потоков оказывает хорошую фундаментальную поддержку бумагам "Газпрома", делая их привлекательными в долгосрочной перспективе, поэтому рекомендуется покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 298 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста в 16%, полагают аналитики Промсвязьбанка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-2,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,1%).

Выручка ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,7%), одного из ведущих производителей мяса в РФ, в третьем квартале составила 30 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. Однако чистая прибыль за этот период снизилась на 25,5%, до 1,2 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль составила 4 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее.

Раллировали 4-е торги подряд акции "Русолово" (MOEX: ROLO) (+9,2%, до 4,85 рубля - максимум с июля 2016 года) в преддверии закрытия 24 ноября реестра акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров 19 декабря.

Также подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,4% и +2% "префы"), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,053 млрд рублей (из них 5,837 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).