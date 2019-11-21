Рубль вечером слегка ускорил повышение к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 21 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря росту оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,72 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,56 руб./EUR1, подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,93 копейки - до 66,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах после того, как стало известно о словах главы китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения.

Ранее сообщалось, что Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

Накануне СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". При этом в Белом доме не грозились применить право вето против этого законопроекта. МИД КНР ранее уже назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в четверг, что Пекин намерен дать ответ Вашингтону.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в ходе торгов четверга рубль, равно как и большинство валют развивающихся стран, демонстрирует умеренное укрепление по отношению к доллару. "Пара "доллар-рубль" немного откатилась от верхней границы диапазона 63,5-64 руб./$1, которая актуальна для нее в последние несколько дней. Какой-то особой активности на валютном рынке по-прежнему не наблюдается, ход торгов спокойный. В целом для рубля основным фактором остается отношение инвесторов ко всей группе развивающихся стран, в этом контексте завтрашняя макроэкономическая статистика может иметь важное значение. Будут опубликованы предварительные индексы по деловой активности в производстве и сфере услуг в Европе и США. Значения показателей могут найти отражение на валютном рынке", - отмечает Поддубский.

Дополнительную поддержку рублю в четверг оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат ноября. В понедельник, 25 ноября, в бюджет будут переведены НДПИ, НДС и акцизы, а 28 ноября - налог на прибыль общим объемом чуть более 1 трлн рублей, что меньше обычного.

"До конца месяца на локальном рынке совокупный отток ликвидности из банков в бюджет может превысить 1 трлн рублей. Не исключено, что до конца текущей недели подготовка к налоговым платежам не позволит доллару преодолеть отметку в 64 руб./$1, даже в случае усиления неприятия к риску на глобальных площадках, однако ближе к концу месяца отечественная валюта постепенно лишится поддержки, и влияние внешних факторов может стать более заметным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть развернулись к росту на торгах в четверг на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг увеличилась на 1,96%, до $63,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,81% - до $58,04 за баррель.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники в четверг, что страны ОПЕК и их союзники, включая Россию, вероятно, договорятся о продлении срока действия ограничений на добычу нефти до середины 2020 года в ходе встречи, которая пройдет в Вене в декабре. Действующее соглашение предполагает сохранение ограничений до конца марта 2020 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 ноября на 17,83 копейки, до 63,843 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,27 копейки, до 70,6997 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 22,02 копейки по отношению к среде и составил 63,7764 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК опустился на 22,48 копейки и составил 63,7693 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 137,145 млн, из которых $619,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 518,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 13,71 копейки по отношению к среде, до 70,6748 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 18,51 копейки и составил 70,642 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,73 млн, из которых EUR132,246 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR436,484 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в четверг на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая понизилась на 1 базисный пункт - до 6,64% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.