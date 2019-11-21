Цены евробондов РФ в четверг вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также сильным кредитным качествам России; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 20 ноября на 11 базисных пунктов, составив 114,32% от номинала, что соответствует доходности 2,63% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов относительно итогов 20 ноября, составив 100,78% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 1,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к среде, составив 103 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 83 базисных пункта - до 129,89% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,93% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 50 базисных пунктов, до 125,63% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,9% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 110,96% от номинала, что соответствует доходности 2,89% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 109,73% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,195% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 92 базисных пункта, подорожав до 122,31% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,92% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 8 пунктов, до 108,25% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,025% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь продемонстрировали ценовой рост благодаря общемировому оптимизму глобальных инвесторов в отношении долговых бумаг emerging markets. Несмотря на то, что в опубликованном накануне протоколе октябрьского заседания Федрезерва США была отмечена осторожность членов ФРС в отношении дальнейшего снижения процентных ставок, участников рынка это не испугало, и мы видим продолжающиеся покупки долговых бумаг как развитых, так и развивающихся стран. Кроме того, у инвесторов сохраняются позитивные ожидания относительно скорого заключения торговой сделки между США и Китаем, несмотря на возможные временные задержки. Что же касается отечественных евробондов, то здесь дополнительными позитивными факторами выступает как снижение геополитической напряженности в отношении России, так и высокий уровень кредитоспособности федерального правительства, выражающийся в профиците бюджета, положительном сальдо торгового баланса фонда, большом объеме сформированного Фонда национального благосостояния. Таким образом, учитывая все эти факторы, российские долговые бумаги являются привлекательными для инвесторов, и поэтому мы видим активные покупки, что в итоге привело к снижению доходностей даже самых "длинных" выпусков ниже 4% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Несмотря на то, что мировые рынки в последнее время довольно активно росли и достигли уже достаточно высоких ценовых уровней, потенциал роста все еще сохраняется, особенно учитывая тот факт, что низкие процентные ставки, скорее всего, это надолго. Именно это и является ключевым фактором для дальнейшего роста котировок. Тем более, что мировые центробанки постоянно выкупают качественные ценные бумаги в рамках своих программ количественного смягчения, создавая тем самым дополнительный дефицит активов на рынке", - считает Пшонковский.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых, и намекнула на возможную паузу в смягчении политики. По мнению большинства участников заседания, предпринятые меры достаточны, чтобы "поддержать прогноз умеренного роста, сохранения сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", говорится в протоколе.