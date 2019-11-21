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21 ноября 2019 года 18:59
ГК "Финам" подтверждает рейтинг акций Интер РАО "держать", видит потенциал их роста в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию (рейтинг) "держать" по акциям Интер РАО и полагают, что акции на данном этапе вполне справедливо оценены рынком. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется после улучшения дивидендного профиля. Увеличение норм выплат может быть прописано в новой стратегии", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Наталья Малых. В долгосрочном периоде драйверами роста акций Интер РАО станут участие в программе модернизации, быстрая индексация цен на мощность в КОМ, оптимизация мощностей, а также повышение норм выплат, подчеркивает аналитик. Прибыль акционеров выросла за 9 мес. на 16,5%, достигнув 64 млрд руб. Денежный поток составил ~40 млрд руб. (+31%), чистая ликвидность на балансе с начала года увеличилась на 8,5%, до 181 млрд руб. По прогнозам менеджмента, EBITDA вырастет в 2019 г. на 10-15% до ~133-139 млрд руб. Чистая прибыль, согласно Bloomberg, составит 81,1 млрд руб. (+15% г/г). Прогнозный дивиденд 2019П 0,194 руб. (+13%) предполагает доходность 4,3%. "Доходность небольшая, но это сейчас малорелевантно, так как для инвесторов ожидания повышения норм выплат в будущем стали важнее, чем ближайший дивиденд", - указывает Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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