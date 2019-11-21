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Главная / Мнения аналитиков / Позитивный импульс притока капитала в акции РФ со стороны ETF, по всей видимости, достиг пика - "БКС Глобал Маркетс"
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21 ноября 2019 года 18:26
Позитивный импульс притока капитала в акции РФ со стороны ETF, по всей видимости, достиг пика - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 20 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно данным исследования, после января наилучшим месяцем 2019 года для фондового рынка РФ стал ноябрь благодаря притоку капитала в российские акции со стороны ETF в объеме $135 млн только за последние три недели. Между тем, по мнению аналитиков, позитивный импульс потоков, по всей видимости, достиг пика на прошедшей неделе и сменился на нейтральный. "Наш фундаментальный диапазон для рекомендации "держать" по индексу РТС (1370-1490 пунктов) пока работает идеально, и на данный момент у нас нейтральный взгляд на рынок", - говорится в обзоре. Кроме того, ноябрь стал примечателен тем, что после ралли на рынке акций РФ розничные инвесторы фиксировали прибыль наиболее активно с конца 2016 года. "Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 2,7% по итогам недели, завершившейся 20 ноября. Объем коротких позиций превысил среднемесячное значение на 20% и снизился с пиковых уровней выше 30%, зафиксированных две недели назад. Тогда темпы сокращения длинных позиций розничными инвесторами составляли почти 4% - максимум с конца 2016 года или за последние три года!", - пишут аналитики. Явной тенденции в операциях институциональных инвесторов на российском фондовом рынке по итогам отчетной недели не наблюдалось. "Институциональные потоки были в целом сбалансированными", - отмечается в обзоре.
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21 ноября 2019 года 19:21
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в ADS Qiwi (MOEX: QIWI)" на ожиданиях роста котировок, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Ожидаемая доходность, по оценке эксперта, относительно индекса РТС составляет около 10% к марту 2020 года. Как отмечает... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:12
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) на 12% - до $28 за штуку после выхода еще одного сильного квартального отчета, который подтвердил позитивные тенденции роста, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:07
Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также сильным кредитным качествам России; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:59
ГК "Финам" подтверждает рейтинг акций Интер РАО "держать", видит потенциал их роста в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию (рейтинг) "держать" по акциям Интер РАО и полагают, что акции на данном этапе вполне справедливо оценены рынком. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется после улучшения дивидендного профиля. Увеличение... читать дальше
.21 ноября 2019 года 17:59
Диапазон нейтральной процентной ставки в России может быть пересмотрен с 6-7% до 5,5-7%, но не раньше середины 2020 года - "Нордеа Банк"
Диапазон нейтральной процентной ставки в России может быть пересмотрен с 6-7% до 5,5-7%, но вряд ли это произойдет существенно раньше середины 2020 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Более существенный пересмотр вряд ли возможен на данный момент, уверены аналитики банка. В середине... читать дальше
.21 ноября 2019 года 17:20
Рубль укрепляет свои позиции в четверг, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3985 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,64%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. По... читать дальше
.21 ноября 2019 года 16:56
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $38,3 до $39 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По мнению Макеева, для продолжения роста X5... читать дальше
.21 ноября 2019 года 16:49
При позитивном внешнем фоне курс пары доллар/рубль в конце декабря может оказаться в районе 63 - Росбанк
Перспективы конца декабря, когда пройдет заседание ЦБ, когда будут подводиться итоги года, не добавят давления на курс рубля, и если внешний фон будет позитивным, то курс пары доллар/рубль окажется в районе 63, говорится в комментарии Росбанка. "Перспективы конца декабря, когда пройдет заседание... читать дальше
.21 ноября 2019 года 16:26
Фактор нефтяных цен может стать локально негативным для рубля во второй половине декабря - "Открытие Брокер"
актор нефтяных цен может стать локально негативным для рубля во второй половине декабря и в начале января. Тем не менее, по мнению начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, пара USD/RUB будет иметь потенциал укрепления в диапазон 61-62,5 к весне 2020 года. читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:44
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,20 за штуку. Аналитики... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:39
Москва. 21 ноября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат ноября. читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:22
Динамика дивидендных потоков оказывает хорошую фундаментальную поддержку бумагам "Газпрома", делая их привлекательными в долгосрочной перспективе, отмечают в своем комментарии аналитики Промсвязьбанка и рекомендуют покупать акции с целевой ценой в 298 руб./акцию. "Газпром" в четверг является... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:03
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится... читать дальше
.21 ноября 2019 года 14:37
Российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома - ИК "Велес Капитал"
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В четверг стало известно, что "Газпром газораспределение", подконтрольная Газпрому, 21 ноября продаст... читать дальше
.21 ноября 2019 года 13:50
Основным событием среды стала публикация стенограммы с последнего заседания FOMC, из которой следует, что большинство членов комитета высказались в пользу сохранения выжидательной позиции в отношении монетарной политики (после произведенного снижения ключевой ставки в октябре) до тех пор, пока не... читать дальше
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