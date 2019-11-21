Рубль укрепляет свои позиции - "Открытие Брокер"

Рубль укрепляет свои позиции в четверг, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3985 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,64%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%.

По мнению эксперта, устойчивость рубля обеспечивает налоговый период, да и вторичное размещение бумаг "Газпрома". Кроме того, стоит отметить повышение котировок нефти почти до $62,5 за баррель Brent, хотя рост рисков провала торговых переговоров США и Китая предполагает доминирование продавцов. Тем не менее, в мире с потенциалом дальнейшего снижения ставок ведущих центральных банков рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют с почти полным отсутствием бюджетных проблем. К 16:20 мск пара USD/RUB - 63,715 (-0,27%), EUR/RUB - 70,625 (-0,11%).