Рубль умеренно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат ноября

Москва. 21 ноября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат ноября.

Курс доллара США составил 63,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,67 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,3 копейки - до 66,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 ноября на 17,83 копейки, до 63,843 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,27 копейки, до 70,6997 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат ноября. В понедельник, 25 ноября, в бюджет будут переведены НДПИ, НДС и акцизы, а 28 ноября - налог на прибыль. При этом объем налогов в текущем месяце заметно меньше обычного, однако даже не очень высокий спрос на рублевую ликвидность оказывает влияние на котировки нацвалюты из-за сниженной активности участников рынка. Они ждут развития событий относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

"На следующую неделю в РФ приходится пик налоговых выплат. Однако вновь напомним, что в ноябре общий объем выплат сезонно ниже, чем в предыдущие месяцы (по нашей оценке, суммарный объем платежей по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце составит около 1,1 трлн рублей), соответственно, не ожидаем, что фактор налогов будет оказывать рублю значительную поддержку", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В отличие от большинства своих коллег по EM рубль укрепляется в четверг к доллару и евро. Поддержку отечественной валюте, по всей видимости, оказывает конвертация валютной выручки к предстоящим налоговым платежам в понедельник (предварительные расчеты можно ожидать уже завтра). С учетом платежей по налогу на прибыль, которые пройдут в следующий четверг, совокупный отток ликвидности из банковской системы по бюджетному каналу в ближайшую неделю может превысить 1 трлн рублей. Не исключено, что до конца текущей недели подготовка к налоговым платежам не позволит доллару преодолеть отметку в 64 руб./$1, даже в случае усиления неприятия риска на глобальных площадках, однако ближе к концу месяца отечественная валюта лишится поддержки, и влияние внешних факторов станет более заметным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила в среду, что поддерживает паузу в цикле смягчения политики после трех снижений ставки. Она полагает, что американская экономика сможет справиться с неопределенностью в торговой сфере и продолжит умеренный рост в 2020 году.

ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых, и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

В США обе палаты Конгресса одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". При этом в Белом доме не грозились применить право вето против этого законопроекта. МИД КНР ранее уже назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в четверг, что Пекин намерен дать ответ Вашингтону.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут достигнуты. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Как отмечают СМИ, в среду Трамп выразил сомнение в том, что соглашение с Китаем будет подписано в декабре текущего года, как ранее планировалось. "Я еще не хотел бы этого делать, потому что я не думаю, что они дотягивают до того уровня, который я хочу", - сказал он журналистам.

"Риски по рублю остаются смещенными в сторону умеренного ослабления на фоне вчерашних сообщений о вероятном переносе подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР на следующий год, а также после одобрения в Конгрессе США законопроекта, направленного на поддержку протестующих в Гонконге. Тем не менее, негативные настроения к рисковым активам умеренно ограничивают комментарии главного переговорщика Китая о том, что он по-прежнему осторожно оптимистичен по поводу заключения сделки, несмотря на существующие сложности в переговорах. Кроме того, восстановление нефтяных котировок к уровням вблизи $62 за баррель также может ограничить вероятное ослабление рубля сегодня", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК понизилась на 0,19%, до $62,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени также на 0,19%, до $56,9 за баррель.

В среду цена Brent повысилась на 2,45%, до $62,40 за баррель, WTI - на 3%, до $57,01 за баррель, что стало максимальным ростом с 1 ноября.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в четверг на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая понизилась на 1 базисный пункт - до 6,64% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.