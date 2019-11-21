Российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома - ИК "Велес Капитал"

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В четверг стало известно, что "Газпром газораспределение", подконтрольная Газпрому, 21 ноября продаст 3,59% обыкновенных акций Газпрома на Московской бирже, что поддержало бумаги. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,25% до 2943,84 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,41%, до 1454,36 пункта.

Рубль к середине сессии немного укрепился по отношению к доллару и евро. Доллар оставался ниже 64 руб, а евро - чуть выше 70,50 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Газпрома (+3,97%), бумаги Яндекса (+0,94%). В лидерах падения были котировки Полюса (-1,56%) и акции НЛМК (-1,29%).

"Если рассмотреть техническую картину по акциям Полюса, можно отметить их явную слабость, несмотря на устойчивость цен на золото. Бумаги в четверг упали к минимумам с августа, опустившись ниже психологически важной отметки 7000 руб. Показания дневного графика говорят о преобладании нисходящего тренда, который может усилиться при пробитии поддержки 6850 руб с перспективой движения к 6550 руб. На данный момент "быкам" даже в случае улучшения настроений на рынке золота лучше не рассчитывать на движение бумаг более чем к 7200 руб (средняя полоса Боллинджера) - краткосрочный восходящий тренд потерял актуальность", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".