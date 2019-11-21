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21 ноября 2019 года 11:55

Рынок акций РФ вышел в "плюс" по индексам на бумагах "Газпрома", внешние площадки подают негативные сигналы

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг вышел в "плюс" по индексам за счет растущих бумаг "Газпрома", выставившего на продажу на "Мосбирже" пакет из 3,59% казначейских бумаг; остальные blue chips находятся под давлением негативного внешнего фона из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2939,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1451,03 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 63,81 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Мосбиржи" (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+2,9%, до 255,08 рубля) при объеме торгов более 15,665 млрд рублей.

В четверг группа "Газпром" (MOEX: GAZP) в лице АО "Газпром газораспределение" выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк (MOEX: GZPR) будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00 МСК.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов накануне сообщил журналистам, что решение задачи о возможности продажи "Газпромом" квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Также подросли акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

В США индексы накануне снизились на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых, и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за опасений отсрочки промежуточного торгового соглашения между США и Китаем до следующего года.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Нефть утром в четверг вновь снижается после роста накануне на статистике Минэнерго США, но цена Brent находится на $0,35 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,24 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $56,89 за баррель (-0,2% и +3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей (ожидался рост на 1,5-1,6 млн баррелей), тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, президент США Трамп пригрозил повышением импортных пошлин, если Китай не сможет заключить сделку первой фазы. Американский Сенат и Конгресс приняли раздельно законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге, что вызвало крайнее недовольство Пекина и еще больше повысило риски провала торговых переговоров.

Риски торговых переговоров США и КНР реализуются с завидным постоянством. В прессе появилась информация о том, что подписание первой фазы соглашения затягивается и может состояться лишь в следующем году. Уже после закрытия регулярной сессии Трамп заявил, что Китай слишком слабо участвует в переговорах. В целом, США пока не отказываются от повышения тарифов с 15 декабря, что может вывести торговую войну на новый уровень.

Из протокола октябрьского заседания ФРС стало ясно, что дальнейшее снижение ставки под вопросом, если только не наступит резкое ухудшение в экономике. Соответственно, у инвесторов есть все основания для пессимизма, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, возможное перенесение срока подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем на начало следующего года еще раз подтверждает опасения, что Китай просто тянет время, загоняя Трампа в цейтнот накануне президентских выборов.

Зоной поддержки для индекса МосБиржи выступает область 2910-2920 пунктов, негативный внешний фон способствует откату рынка в эту сторону, если бы не рост акций "Газпрома". "Газпром" накануне объявил, что правление рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря. В четверг компания выставила на продажу квазиказначейский пакет из 3,6% уставного капитала. В принципе, это позитивная новость, так как позволит газовой монополии пополниться ликвидностью после недавней отмены размещения евробондов. Скорее всего, размещение акций пройдет ниже рыночной цены, поэтому в какое-то время просадка котировок "Газпрома" не исключена.

В целом, взгляд на акции "Газпрома" остается позитивным, бумаги можно считать одним из лучших вложений с целью до конца года, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что настроения на рынках ухудшились из-за неопределенности вокруг разрешения торгового противостояния США и Китая.

Ранее официальные лица в качестве даты подписания первой фазы сделки между странами называли середину ноября, но теперь в СМИ появилась информация о возможном ее переносе на следующий год. Китайские источники более оптимистичны и рассчитывают на начало декабря, но также готовятся к негативному сценарию. По-прежнему сохраняются разногласия в условиях сделки. Китай хочет отмены тарифов, которые были введены после мая текущего года. Несогласованность сторон прослеживается и в вопросе покупки сельхозпродукции и интеллектуальной собственности.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы на китайские товары (детские игрушки, компьютеры) на сумму $156 млрд. В этом случае серьезные послабления может получить Apple, который производит свои продукты в Китае, о чем сообщил Трамп на встрече с главой компании Тимом Куком. Серьезным сдерживающим фактором для торговых переговоров выступает ухудшение ситуации в Гонконге. Президент Трамп в скором времени может подписать документ о выражении поддержки протестующим, данное решение накануне уже поддержал Конгресс.

Протоколы с октябрьского заседания Федрезерва не принесли существенно новой информации - корректировка траектории монетарной курса завершена. Регулятор будет следить за внешними рисками и динамикой экономической активности в США, пока же цикл снижения ставки поставлен "на паузу". В четверг протокол с октябрьского заседания представит ЕЦБ, а ОЭСР опубликует обновленные экономические прогнозы, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, поддержку ценам на нефть оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее, в то время как запасы на ключевом американском терминале Кушинг продемонстрировали наиболее резкое снижение с августа текущего года. В результате, отраслевая статистика позволила ценам на нефть значительно вырасти, несмотря на снижение глобального аппетита к рисковым активам на фоне негативных сообщений по торговым переговорам между США и КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,9%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,9%).

Раллируют 4-е торги подряд акции "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,8%, до 4,92 рубля - максимум с июля 2016 года) в преддверии закрытия 24 ноября реестра акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров 19 декабря.

Также подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,7%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,052 млрд рублей (из них 1,278 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Интерфакс, Финмаркет/
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