"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR ТМК на 6%, сохранив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 6% - до $4,60 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Аналитики пересмотрели модель оценки ТМК с учетом опубликованных компаний финансовых результатов за третий квартал 2019 года по МСФО, которые оказались ниже ожиданий экспертов "ВТБ Капитала".

В то же время они сохранили рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок ТМК, так как их ожидаемая общая доходность составляет 44%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $4,83 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,27 за штуку.