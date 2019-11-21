"ВТБ Капитал" понизил оценку бумаг стальных компаний РФ на 8-37%, рекомендации прежние

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ после понижения своего прогноза мировых цен на сталь и сырье для ее производства с учетом возросшего риска падения стоимости сырья для конвертерного производства в 2020 году и ухудшения прогноза рентабельности сталелитейного производства в Китае, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки прогнозная стоимость акций Evraz была снижена с 6,3 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку (подтверждена рекомендация "держать"), глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) - с $13 до $12 за штуку (сохранена рекомендация "покупать"), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) - c $24 до $18,50 за штуку (рекомендация "держать" сохранена), GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) - с $20 до $17 за штуку (подтверждена рекомендация "покупать").

Как ожидают аналитики, стоимость корзины сырья для производства стали снизится примерно на 3% относительно спотовых цен за счет снижения цен на железную руду (по их оценкам, до $75 за тонну в 2020 году вследствие реакции со стороны спроса).

Кроме того, эксперты "ВТБ Капитала" считают, что маржа сталелитейного производства вряд ли существенно восстановится относительно спотовых цен. "По нашим расчетам, цены на сталь в Китае в 2019 году снизятся на 9% вследствие наблюдаемого ослабления спроса на мировом рынке. С начала года маржа производства горячекатаной стали в Китае снизилась на 13%, до $220 за тонну. Мы ожидаем, что она восстановится до $245 за тонну (средний уровень за последние 10 лет), однако потенциал дальнейшего восстановления представляется ограниченным, учитывая возобновление процесса наращивания мощностей в Китае и сокращение строительства недвижимости", - следует из материалов инвестбанка.

При этом, по мнению аналитиков, производители стали, ориентированные на внутренний рынок, продолжают предлагать привлекательную дивидендную доходность по сравнению с экспортерами, чья долговая нагрузка растет. "Мы ожидаем, что соотношение Net Debt/EBITDA НЛМК и Evraz в 2020 году будет расти самыми высокими темпами (более 1,0x и 2,0x соответственно, что окажет влияние на их дивидендные прогнозы - дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев 8%). Между тем ММК и "Северсталь" благодаря более низкой долговой нагрузке и более низким темпам снижения прибыли, как мы полагаем, смогут сохранить коэффициент Net Debt/EBITDA ниже 1,0x и предложить дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев на уровне 12% (Северсталь) и 15% (ММК)", - говорится в отчете.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 4,00 (текущая цена - 3,64), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 12,00 (текущая цена - 7,68), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 18,50 (текущая цена - 19,90), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 17,00 (текущая цена - 13,97), рекомендация - покупать.