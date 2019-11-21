Цены на нефть восстановили потерянные ранее позиции, но вряд ли продолжат рост в четверг - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки накануне восстановили потерянные во вторник позиции и в утренние часы торгуются в районе отметки $62/bbl (Brent), говорится в комментарии "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее.

Эксперты банка напоминают, что во вторник API сообщил о росте запасов сырой нефти и бензина в Штатах в сумме на 8 mb. Однако в среду официальные данные от Минэнерго США указали на то, что рост этих запасов составил всего 3 mb. В то же время запасы на ключевом американском терминале Кушинг продемонстрировали наиболее резкое снижение с августа текущего года. В результате, отраслевая статистика позволила ценам на нефть значительно вырасти, несмотря на снижение глобального аппетита к рисковым активам на фоне негативных сообщений по торговым переговорам между США и КНР.

Тем не менее, в четверг вряд ли нефтяные котировки смогут продолжить рост, что связано с сохраняющимися негативными настроениями на глобальных площадках и умеренным бегством инвесторов в качественные активы, полагают в "Нордеа Банка".