Рубль слегка корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после ослабления в первые дни недели

Москва. 21 ноября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после снижения в первой половине недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,8-63,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,84 руб./$1 (-5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 70,68 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,7 копейки к уровню закрытия среды, до 66,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,38 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,99 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после небольшой просадки в обеих парах в первой половине недели. Участники рынка анализируют протокол последнего заседания ФРС США и новости относительно развития торгового конфликта между США и Китаем.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила в среду, что поддерживает паузу в цикле смягчения политики после трех снижений ставки. Она полагает, что американская экономика сможет справиться с неопределенностью в торговой сфере и продолжит умеренный рост в 2020 году.

ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых, и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК понизилась на 0,22%, до $62,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,25%, до $56,87 за баррель.

В среду цена Brent повысилась на 2,45%, до $62,40 за баррель, WTI - на 3%, до $57,01 за баррель, что стало максимальным ростом с 1 ноября.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.