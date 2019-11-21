Нефтяные котировки в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $60,7 - $63,5 за баррель - БКС

В ближайшие дни нефтяные котировки могут консолидироваться в диапазоне между $60,7 и $63,5 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров США и Китая, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С утра четверга котировки нефти марки Brent растут на +0,35% к уровням закрытия предыдущего дня.

"В случае существенного прогресса котировки могут преодолеть отметку $63,5 и сложить новую волну роста в район $65-65,5 за баррель Brent. Однако вероятность негативного сценария в последние дни также выросла", - указывает эксперт.

Нефтяные котировки в среду восстановили позиции на фоне чуть менее выраженного, чем ожидалось, роста запасов нефти в США по данным официальной статистики. По данным EIA, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,38 млн баррелей против ожидаемого аналитиками роста на 1,54 млн баррелей. Всего запасы в США составили 450,38 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 394 000 б/с до 3,03 млн б/с. Объем импорта вырос на 222 000 б/с - до уровня 5,97 млн б/с.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 1,76 млн баррелей (прогноз +0,87 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0,97 млн баррелей (прогноз -0,73 млн). Загрузка НПЗ выросла с 87,8% до 89,5%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,8 млн б/с.

Фьючерсы на Brent по итогам дня вернулись в прежний торговый диапазон, который теперь можно рассматривать в более широком виде между $60,7 и $63,5 за баррель. Рост волатильности происходит, в том числе, на фоне роста неопределенности вокруг "первой фазы" сделки между США и Китаем.

"В четверг в СМИ появилась информация о том, что подписание "первой фазы", ранее заявленное на ноябрь и преподносимое, как почти свершившийся факт, теперь может произойти лишь в следующем году, - отмечает Игорь Галактионов. - При этом официально стороны не озвучивали каких-то конкретных договоренностей, в то время как противоречия достаточно очевидны. Китай настаивает на согласовании конкретного плана по постепенной отмене пошлин, а президент США Дональд Трамп угрожает, напротив, повысить пошлины, если сделка не будет подписана на устраивающих Вашингтон условиях. Помимо этого, в последние недели все больше обостряется политическая ситуация вокруг Гонконга, где Китай и Вашингтон придерживаются разных позиций".