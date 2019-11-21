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21 ноября 2019 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться

Москва. 21 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут немного снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились в среду на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран. Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Сенат США во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге. МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики. По мнению "большинства" участников заседания, предпринятые меры достаточны, чтобы "поддержать прогноз умеренного роста, сохранения сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", говорится в протоколе.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на фоне опасений инвесторов, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,39%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии. После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,21 за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на 2,45%, до $62,40 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,32% - до $56,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 3%, до $57,01 за баррель, что стало максимальным ростом с 1 ноября.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,975 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,827 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября снизился по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 646,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,3%), "БКЕ-001Р-02" (+0,3%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,84%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,36%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 7,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,71% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Объем размещения в ходе премаркетинга назывался в пределах 5-10 млрд рублей. Предварительная дата техразмещения - 28 ноября. Выпуск размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей.

ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) с 19 ноября приостановило размещение биржевых облигаций серии БО-01-01. Размещение приостановлено в связи с принятием решения об утверждении изменений в условия выпуска. "Калужская сбытовая компания" начала размещение облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей 17 декабря 2018 года. Выпуск состоит из 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Планируемая дата окончания размещения - 16 декабря 2019 года. Вместе с тем, пока компания разместила лишь немногим более 10% от общего объема выпуска. По данным Rusbonds, в настоящее время в обращении находятся 387,029 тыс. бумаг, или 12,9% от их общего количества. Погашение выпуска запланировано на 11 декабря 2023 года. Ставка первого купона установлена на уровне 13% годовых.

Совкомбанк планирует 22 ноября провести размещение 3-летних облигаций серии FIZL1 объемом 500 млн рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Заем размещается в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей.

ООО "Держава-платформа" утвердило параметры дополнительных выпусков №2 облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе 2019 года компания разместило допвыпуск №1 облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей, в октябре компания завершила размещение допвыпуска №1 облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона обоих выпусков установлена на уровне 10% годовых. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "ОВК Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) определило ставку 13-го купона облигаций 1-й серии в размере 3,62% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне 2016 года зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект данных облигаций: компания продлила срок обращения бумаг с 3 до 8 лет. Бонды имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,9% годовых. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01 объемом 11,25 млрд рублей.

Росбанк (MOEX: ROSB) (первоначально эмитентом данного выпуска облигаций выступал банк "ДельтаКредит") выкупил в рамках оферты 977 облигаций серии БО-20 по цене 100% от номинала. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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