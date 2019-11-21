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21 ноября 2019 года 10:00

Утренние прогнозы: рынок акций продолжит движение "на юг"

Негативный внешний фон обусловит открытие торгов российскими акциями в четверг с умеренным понижением.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом фондовых торгов в четверг негативный. Усиливаются ожидания того, что торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано до конца года. Соответственно, разрушительное влияние торговой войны продолжится, а подписание первой фазы соглашения может отложиться до марта. Российский рынок акций продолжит коррекцию на ожиданиях ухудшения сырьевого спроса".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным понижением около 0.1-0.2%, вблизи отметки 2930 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2920, 2910 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг с утра внешний фон располагает к попытке выхода из "боковика" вниз и пробоя зоны поддержки 2910-2920 пунктов по индексу Мосбиржи. В среду западные СМИ сообщили о том, что срок подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесен на начало следующего года".

Промсвязьбанк (Роман Антонов) "В четверг определять динамику рынка акций, помимо умеренно негативных настроений на мировых рынках, будет SPO "Газпрома". Компания выставит на продажу 3,59% казначейских акций на сумму около $3,3 млрд. "На этом фоне мы ожидаем индекс Мосбиржи в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Долгосрочно решение "Газпрома" оцениваем позитивно".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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