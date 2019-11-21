Среднесрочная техническая картина по фондовым индексам остается позитивной - ИК "Алго Капитал"

Среднесрочная техническая картина по индексам Мосбиржи и РТС остается позитивной, поскольку индексы стабилизировались недалеко от максимумов, достигнутых в начале ноября, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувшую среду основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС закрылись с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, среднесрочная техническая картина в них по итогам торгов не изменилась. Она остается позитивной, поскольку указанные индексы стабилизировались недалеко от максимумов, достигнутых в начале ноября.

Рынок акций в четверг может продолжить свою безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения, считает В. Манжос.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск), а также выход октябрьской статистики по изменению объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск).