Индекс Мосбиржи вновь попробует пробить поддержку 2910-2920 пунктов - Алор Брокер

В четверг с утра внешний фон располагает к попытке выхода из "боковика" вниз и пробоя зоны поддержки 2910-2920 пунктов по индексу Мосбиржи, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В среду западные СМИ сообщили о том, что срок подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесен на начало следующего года.