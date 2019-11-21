Общее снижение

Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

"Динамика фондового рынка США вновь показывает нам, что тема торгового спора является определяющей, - отмечает аналитик TD Ameritrade Джей Кинахан. - Два американских ритейлера - Target и Lowe's - опубликовали отличную квартальную отчетность, однако что действительно имеет значение, так это неблагоприятные новости о ходе торговых переговоров".

Стоимость акций Target Corp. взлетела на 14%, до рекордного уровня, по итогам торгов в среду. Прибыль и выручка компании, владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, в третьем финансовом квартале превзошли прогнозы. Кроме того, ритейлер улучшил прогноз прибыли на год.

Бумаги Lowe's Cos. подорожали на 3,9%. Ритейлер увеличил квартальную прибыль, но его выручка не оправдала прогнозов. Сопоставимые продажи Lowe's в США, тем временем, подскочили на 3%.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе.

ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

По мнению "большинства" участников заседания, предпринятые меры достаточны, чтобы "поддержать прогноз умеренного роста, сохранения сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", говорится в протоколе.

Участники заседания в целом оценили перспективы американской экономики как позитивные, отметив, при этом, что геополитические риски остаются высокими, несмотря на их некоторое ослабление, свидетельствует протокол. В частности, члены FOMC указали на осторожные сигналы того, что напряженность в торговой сфере ослабляется, а вероятность no-deal Brexit снизилась.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила в среду, что поддерживает паузу в цикле смягчения политики после трех снижений ставки. Она полагает, что американская экономика сможет справиться с неопределенностью в торговой сфере и продолжит умеренный рост в 2020 году.

Капитализация Bristol-Myers Squibb в среду уменьшилась на 0,1% на информации об отрицательных результатах тестирования одного из разрабатываемых фармкомпанией препаратов.

Акции Apple потеряли в цене 1,2%. В среду компания объявила о старте строительства нового кампуса в Остине (штат Техас). Ранее Apple сообщала, что вложит в проект, который создаст 5 тыс. рабочих мест, $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 112,93 пункта (0,4%) и составил 27821,09 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,72 пункта (0,38%) - до 3108,46 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 43,93 пункта (0,51%) - до 8526,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на фоне опасений инвесторов, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Сомнения в отношении торговой сделки между США и Китаем усилились на фоне напряженной ситуации в Гонконге.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского фондового рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

"Считаю, если не будет сделки, эти пошлины начнут действовать. Но я ожидаю, что у нас будет сделка", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Котировки акций японского производителя чипов Tokyo Electron снизились на 3,4%. Бумаги Screen Holdings упали в цене на 4,6%, SoftBank - на 1,7%.

В Гонконге подешевели акции Wharf Real Estate (-3,8%), Sunny Optical (-3,8%) и AIA Group (-1,7%).

Бумаги южнокорейской Samsung потеряли в цене 2,7%, SK Hynix -2,7%. Цена бумаг австралийской Beach Energy снизилась на 1,7%, Westpac WBC - на 2%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составила $62,20 за баррель, что на $0,20 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов повысилась на $1,49 (2,45%), до $62,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,25%) - до $56,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,66 (3%), до $57,01 за баррель, что стало максимальным ростом с 1 ноября.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей.

Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Данные Минэнерго "в основном совпали с прогнозами", что позволило ценам продолжить рост в среду, отмечает управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, все внимание рынка сейчас сосредоточено на том, будет ли подписано промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, учитывая усиление напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.